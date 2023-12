A Roma aprirà uno sportello Lgbtq+ in ogni municipio. Il Comune stanzia 180mila euro

Nelle maglie ingarbugliate del bilancio previsionale 2024-2026 di Roma Capitale, l'amministrazione Gualtieri è riuscita a reperire fondi per finanziarie l'apertura di sportelli Lgbtqia+ in tutti i municipi. L'annuncio è arrivato dalla coordinatrice dell'ufficio diritti dedicato, Marilena Grassadonia.

Uno sportello Lgbtqia+ in ogni municipio

La cifra stanziata è pari all'incirca a 12mila euro l'anno per ogni ente di prossimità, per un totale di 180mila euro. Lo scopo è quello non solo di dare continuità agli sportelli di ascolto e prima accoglienza già attivi, ma anche quello di aprirli dove oggi non ci sono. I luoghi deputati all'inserimento delle attività dedicate alla comunità Lgbtqia+ sono i PUA, i punti unici di accesso che svolgono servizi di informazione e orientamento sia verso i servizi municipali, sia verso quelli dell'Asl territoriale.

Ostia ha fatto da apripista

Il primo sportello aperto fu a maggio nel X municipio, quello di Ostia. "Il progetto nasce quasi un anno fa - spiega a RomaToday Marilena Grassadonia - e dopo l'apertura a Ostia ci siamo resi conto che funzionava, che la risposta del territorio era positiva e c'era effettiva necessità di un punto di accoglienza. Così nel corso dei mesi, soprattutto da ottobre ad oggi, ne hanno aperti altri. E così sarà da qui ai prossimi anni, abbiamo reperito in bilancio risorse per continuare a fare in modo che sportelli già avviati e quelli da avviare fossero sostenuti, quindi noi come ufficio e come dipartimento abbiamo trasferito dei fondi ai municipi che hanno la facoltà di gestirli".

"Confermiamo attenzione per la comunità Lgbtqia+"

Da adesso ai prossimi due anni, quindi, l'iniziativa verrà sostenuta politicamente ed economicamente: "Così si conferma l'attenzione di Roma Capitale verso la comunità Lgbtqia+ - conclude Grassadonia - . Aprire sportelli in tutti i municipi significa accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini e cittadine, occupandosi dei bisogni reali delle persone".

Gli sportelli già attivi sono in III, IV, VII, VIII, X, XI, XII, XIII e XV municipio.