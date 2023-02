Lotta al disagio psicologico, al via il bando per gli "sportelli ascolto"

Psicologi al servizio delle comunità studentesche, in particolare per i ragazzi e le ragazze più fragili e in situazione di difficoltà. La Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico per realizzare gli “sportelli d’ascolto” per la prevenzione del disagio psichico, problema divenuto ancor più pressante dopo i mesi di lockdown e di pandemia. Si tratta di un servizio, curato da psicologi, che studenti e studentesse delle scuole primarie di secondo grado e secondaria potranno trovare all’interno dei loro istituti.

L’avviso

Gli sportelli d’ascolto non andranno, ovviamente, a sostituire altri servizi simili già attivi nella regione. Chi parteciperà al bando potrà scegliere tra due linee di azione diverse. La prima, riguarda l’attivazione di progetti di rafforzamento dei servizi già presenti ed attivi. La seconda, invece, prevede la realizzazione di nuovi sportelli presso le scuole e gli istituti regionali dove ancora questo servizio non è stato attivato. Si potranno attivare 120 ore annue di ascolto per le scuole con una popolazione studentesca inferiore alle 300 unità e 240 ore per quelle con più di 300 studenti. Per questo progetto sono stati stanziati in tutto 2 milioni di euro e per ogni domanda si potranno ottenere fino a 36mila euro. Il soggetto proponente dovrà garantire l’apertura dello sportello all’interno del proprio complesso scolastico, tramite l’utilizzo di locali appositamente dedicati a queste attività.

Collaborazione

Nell’attuazione dei progetti, gli istituti scolastici coinvolti e le Asl di riferimento dovranno poi definire forme di collaborazione tra gli sportelli di ascolto e i servizi territoriali competenti, al fine di assicurare risposte adeguate agli eventuali bisogni di cura che emergeranno durante l’attuazione del servizio stesso. Questo significa che il servizio non si fermerà al semplice colloquio tra studente e psicologo. Nel caso dovessero emergere delle particolari necessità si potranno attivare degli interventi specifici, a seconda delle necessità manifestate.