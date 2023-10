Spin Time arriva in Parlamento. Il Pd chiede a Piantedosi e Giorgetti di salvare l'occupazione

Venerdì 27 ottobre è stato convocato un corteo dagli occupanti di Spin Time. Partirà da piazza dei Sanniti a San Lorenzo e terminerà davanti alla sede della Prefettura di Roma, a due passi dalla trafficatissima e blindata piazza Venezia. L'intento è quello di dire a Lamberto Giannini, inquilino di via IV Novembre, che lo sgombero chiesto dalla proprietà dell'edificio "non s'ha da fare". In difesa di Spin Time anche illustri rappresentanti della politica nazionale. Il 25 ottobre, infatti, è stata depositata una interrogazione urgente dal gruppo Pd in Parlamento.

Il fronte compatto a difesa dell'occupazione dell'Esquilino

Non solo il Pd romano e regionale, oltre a Sinistra Italiana e Verdi e varie associazioni, movimenti e realtà del panorama movimentista della Capitale. Anche da Montecitorio si muovono per impedire lo sgombero dell'edificio ex Inpdap di via di Santa Croce in Gerusalemme 55, Esquilino. Le intenzioni di Investire SGR, proprietaria dell'immobile occupato da dieci anni esatti, sono quelle di riappropriarsi velocemente degli spazi. Poi si vedrà. La comunità di occupanti, i movimenti, le organizzazioni sindacali di base e quelle confederate di sinistra, le onlus e diversi enti del terzo settore si sono schierati contro e dopo una partecipata assemblea della scorsa settimana, hanno deciso di "agitare" la città con un corteo. E nel frattempo ai piani alti si muovono per convincere i ministri competenti a impedire lo sgombero.

L'interrogazione parlamentare del Pd a Giorgetti e PIantedosi

"Spin Time è un bene comune da salvare. Oltre 400 persone trovano alloggio nell'immobile dell'Esquilino e con loro un crocevia di associazioni e comitati che formano un'esperienza sociale e culturale unica nel suo genere - fa sapere la deputata Pd Michela Di Biase -. Sul rischio che venga sgomberato ho depositato un'interrogazione al ministro dell'interno (Matteo Piantedosi) , del lavoro e delle politiche sociali (Marina Calederone) e dell'economia e delle finanze (Giancarlo Giorgetti). Con questo nostro atto parlamentare chiediamo ai ministri di valutare il rischio che si corre procedendo allo sgombero di oltre 140 nuclei familiari che oggi risultano integrati, aggiungendo il rischio di perdere un valore associativo e comunitario generato dalle molteplici iniziative messe in campo in questi dieci anni da Spin Time Labs".

"Il Governo sostenga Roma nell'acquisto di Spin Time"

Insieme a Di Biase, hanno sottoscritto l'interrogazione anche Andrea Casu, Paolo Ciani (quota Demos, eletto da indipendente nel Pd), Marianna Madia, Claudio Mancini, Roberto Morassut, Matteo Orfini e Nicola Zingaretti. "Va sostenuto con forza il progetto di Roma Capitale che, nel piano di rigenerazione urbana, prevede l'acquisizione a patrimonio pubblico dell'immobile di via Santa Croce in Gerusalemme - ricorda Di Biase -. Sappiamo che si tratta di una situazione complessa, ma è necessario l'impegno di tutte le Istituzioni per salvare Spin Time. Invitiamo il Governo a mettere in campo tutte le risorse economiche aggiuntive per completare questo processo".