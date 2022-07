Riapre Tiberis. Ecco tutte le novità sulla spiaggia di Roma per il 2022

Venerdì 8 luglio inaugura Tiberis, la spiaggia sul Tevere. Con un concerto in programma alle 21 si apre il nuovo corso del parco cittadino sulle sponde del fiume, all'altezza del ponte Marconi. La spiaggia sarà gestita dall'associazione Habicura, vincitrice della manifestazione d'interesse pubblicata lo scorso maggio alla quale hanno risposto ben otto diverse realtà.

Tutti i servizi offerti

Sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 24 con orario prolungato all'una, dal venerdì alla domenica, e proporrà diverse novità rispetto alle edizioni precedenti. Intanto gli eventi dopo il tramonto. Concerti e dj set - a prezzi calmierati - intratterranno per la prima volta gli avventori nella fascia serale. Mentre per l'orario pomeridiano il programma propone lezioni gratuite di yoga, tai chi, ginnastica postulare, tornei di carte e giochi da tavolo per la terza età, di biliardino, ping pong e caccia al tesoro per i bimbi.

Sempre per i più piccoli sono previsti anche spettacoli con clown, burattini e artisti di strada. Gratuito il wi fi che potrà essere utilizzato anche in postazioni dedicate allo studio e allo smart working. Altro dettaglio che ha favorito il progetto di Habicura, l'utilizzo nella parte ristoro di materiali biodegradabili. Niente plastica, solo vetro. La spiaggia resterà aperta fino al 12 settembre.