Capocotta, il chiosco demolito sarà ricostruito. Dopo Pasqua la pulizia della spiaggia

È rimasta solo l’insegna, sulla via litoranea, del Mecs Village. Il sopralluogo del sindaco tra le macerie del chiosco andato a fuoco domenica 10 marzo, ha contribuito a rendere evidente quello che per molti già lo era: della struttura rimangono soltanto i resti carbonizzati.

Il sopralluogo del sindaco

“È andato a fuoco per un incendio con ogni evidenza doloso – ha ricordato il primo cittadino - il giorno dopo sarebbe stato messo a bando dopo 24 anni” insieme ad altri quattro chioschi presenti tra le dune. Chioschi che, poi, sono effettivamente stati messi a bando perché le concessioni erano scadute da dieci anni e “anche giuridicamente altre proroghe non si potevano più fare” ha sottolineato Gualtieri.

La preparazione della stagione balneare

Quanto tempo resterà in quelle condizioni il Mecs Village? Non c’è una data esatta, ma dal titolare del Campidoglio è arrivata una promessa. “Subito dopo Pasqua, in anticipo rispetto all’anno scorso, Ama pulire tutto il litorale di Capocotta per far trovare questa spiaggia nelle condizioni di pulizia e decoro” in tempo utile, quindi, per l’avvio della stagione balneare che solitamente viene inaugurata dall’ordinanza che il sindaco di Roma firma all'inizio di maggio.

Una prima ricostruzione e subito la messa a bando

Le indagini partite subito dopo l’incendio, in concomitanza quindi con l’avvio del bando per gli altri chioschi, hanno già permesso di stabilire la natura dolosa delle fiamme. Sul posto sono infatti state trovate sei bombole GPL e secondo alcuni vigili del fuoco intervenuti, ci sarebbero stati diversi inneschi dell’incendio. “Non ci facciamo intimidire e andiamo avanti perché ostia e il lungomare hanno bisogno di legalità e qualità degli insediamenti” ha promesso Gualtieri. Non solo. “Bonificheremo l’area appena ci sarà il dissequestro da parte della magistratura. Faremo un bando annuale per una struttura leggera a poi ci sarà la ricostruzione”.