Ostia, più spiagge libere e meno concessioni: la giunta Gualtieri disegna il futuro del litorale

Quante devono essere le spiagge libere sul litorale romano e quanti, invece, gli stabilimenti? I varchi da lasciare liberi al passaggio, vanno previsti? Per rispondere a queste ed a molte altre domande inerenti l’uso delle spiagge, serviva un programma. Un piano urbano di utilizzo dell’arenile. Lo strumento che, la giunta Gualtieri, ha appena firmato.

Il piano di utilizzo degli arenili

Il PUA è appunto il regolamento che serve a promuovere la riqualificazione ambientale ed a dettare le misure da intraprendere per sviluppare la costa romana. La regione, nel 2021, aveva predisposto il proprio ma il provvedimento licenziato dall’ente governato da Zingaretti, rappresenta una sorta di cornice all’interno della quale, i vari comuni costieri, devono inserire il proprio piano. Ora il comune ha fatto un passo in quella direzione. Anche se, per renderlo operativo, occorre sia prima approvato in assemblea capitolina e poi sottoposto alla valutazione ambientale strategica che deve rilasciare proprio la regione.

Le spiagge libere

Ma cosa prevede il PUA di Roma Capitale? Innanzitutto garantisce che oltre il 50% del litorale romano, sia dedicato alle spiagge libere. Percentuale che sale al 65% se si include anche Castelporziano. Un terzo di queste spiagge, poi, sono collocate nell’area urbana, vale a dire ad Ostia. Poi fissa delle norme in relazione all’accesso in spiaggia. Gli ingressi pubblici vanno così resi riconoscibili ed inoltre nelle zone pedonali vanno garantite dei varchi che siano fissati ogni 300 meri lineari di costa.

La questione lungomuro

Altro aspetto molto dibattuto in passato è quello che riguarda il lungomuro. Il PUA prescrive infatti l’obbligo di liberare il 50% della visuale del mare lungo tutto il litorale. Gli elementi che separano il lungomare dalla strada, poi, non dovranno essere costituiti da recinzioni, grigliati, cancellate o elementi che impediscano la visuale del mare. E dovranno in ogni caso avere un’altezza massima di un metro e dieci centimetri.

Ridotte ad un terzo le concessioni

Il PUA stabilisce anche quali siano le tipologie di utilizzo delle aree demaniali. In tal senso viene operata la distinzione tra le spiagge libere e gli stabilimenti balneari al cui interno sia prevista la presenza di cabine, un punto ristoro e dei servizi igienici. Il piano introduce inoltre li sub-ambiti di attuazione, che consentono anche alle imprese medio-piccole di partecipare all’assegnazione delle concessioni demaniali che passano dalle attuali 71 a 25. Non ultimo il piano contempla l’intenzione di riqualificare edifici balneari considerati storici per il lovo valore architettonico, si tratta di sette strutture in tutto il Lido, il Capanno, il Plinius, Belsito, la Lega Navale, il Kursaal e la Vecchia Pineta.

Salta la proposta della passeggiata lineare

Lo strumento che la giunta Gualtieri ha appena predisposto, raccoglie alcune istanze che erano contenute nella proposta elaborata dalla precedente amministrazione che, tuttavia, non era mai arrivata a scrivere il proprio PUA. A differenza del disegno grillino, quello maturato dall’attuale giunta capitolina ha previsto l’eliminazione della passeggiata a ridosso del bagnasciuga. Il motivo è stato spiegato all’interno del comunicato con cui il PUA è stato lasciato. La passeggiata lineare “seppur formalmente destinata al libero passaggio, impediva la reale fruizione di larghi tratti di arenile persino in prossimità delle spiagge libere, ad esempio con il divieto di posizionare asciugamani e sdraie”.

L'accessibilità alla spiaggia

Non ultimo il PUA prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche in ogni stabilimento, sancendo che uno di questi sia totalmente accessibile anche alle disabilità più gravi. Per farlo, quindi, dovrà dotarsi di passerelle in legno sia verso i servizi essenziali, che in direzione della battigia e degli ombrelloni.