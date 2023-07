Altro che bandiera blu. Gualtieri ha reso il mare di Roma da bollino rosso Il comune non fa niente per migliorare il mare di Roma che resta bello, ma solo se hai i soldi per evitare le sue spiagge libere

Chiosco chiuso e immondizia al cancello 4. Foto del 12 luglio 2023.

Montagne di rifiuti, docce e fontanelle rotte, chioschi chiusi. E a Ostia, anche l’assenza dei bagnini. Le spiagge libere di Roma hanno raggiunto, quest’estate, un livello che è difficile anche aggettivare. Le carenze sono tali da rendere vane ed a questo punto anche ridicole, le aspettative di quegli amministratori che avevano proposto di candidare il litorale cittadino alla bandiera blu.

Al posto del prestigioso vessillo, la bandiera che in molte spiagge si può esibire è di altro colore. E’ una bandiera rossa, per la rabbia di chi è costretto a pagare uno stabilimento privato per avere un minimo di servizi. Rossa come la bandiera che si alza quando le condizioni del mare sconsigliano di fare un bagno. Non c’è il drappo ma ci sono i cartelli che suggeriscono di non farsi una nuotata, su quattro delle sei spiagge libere di Ostia Ponente. Sono stati messi lì perché, da maggio ad oggi, ancora non è stato disposto un reale servizio di salvamento. E quindi pazienza se fanno quaranta gradi, meglio non farsi il bagno.

E chi si vuole rinfrescare cosa fa se non c’è nemmeno una doccia funzionante? Come si fa a non disidratarsi se non c’è neppure un chiosco dove comprarsi una bevanda? Sono tanti gli interrogativi che i romani, ed i malcapitati turisti, si pongono quando varcano la soglia di una spiaggia libera. Quando sentono l’odore nauseante dell’immondizia non raccolta da giorni. Le segnalazioni che arrivano sono tante, e spesso contribuiscono ad alimentare la contrapposizione tra le differenti fazioni politiche. C’è chi ricorda che le promesse sono state tradite, che l’idea di riportare al Comune la gestione dei 18 km di costa capitolina – ammesso che fosse una soluzione positiva – si è totalmente arenata. Che c’è un municipio, con le risorse economiche ed umane ridotte al lumicino, che deve far fronte a problemi insormontabili, tra bandi andati deserti, controlli che non si fanno – per la gioia dei bibitari abusivi – gare che non si riescono a fare perché, ad esempio a Castel Porziano, la concessione demaniale è scaduta da 20 anni (ed è stata rinnovata solo a fine giugno).

Cosa fa il comune per venire in soccorso di un municipio che, non a torto, considera la gestione delle spiagge una “patata bollente”? Semplice: organizza un consiglio straordinario che di straordinario non ha niente. Gli riserva un paio d’ore, o poco più, per non togliere spazio alle altre questioni cittadine che nella stessa giornata l’Aula Giulio Cesare ha deciso di affrontare - E già questa è un’anomalia, visto che i consigli straordinari di solito impegnano i consiglieri per tutta la seduta, non per metà - Poco male, quindi, anche l’assenza del sindaco che, forse avendo intuito l’inutilità di questo appuntamento, delega la sua assessora all’ambiente a leggere un lungo e soporifero elenco che sembra scritto da un cancelliere del tribunale di Roma. Un elenco, per carità, preciso nell’indicare le sentenze, i ricorsi sulla gestione delle spiagge di Capocotta e di Castel Porziano. Ma che nulla sposta. Un monologo che al termine della lettura lascia l’amaro in bocca. Ma a cui non seguono nemmeno proposte dirimenti da parte di chi, in Comune, è stato eletto anche per proporre soluzioni che migliorino lo status quo. Discorso che vale per la maggioranza ed anche per l'opposizione.

Si vuole dimostrare cos’ha fatto l’amministrazione per le spiagge libere di Roma? Non serve. Parlano le cartoline con i rifiuti accatastati ai “Cancelli”, i nastri messi dai cittadini indignati alla spiaggia libera “verde”, i chioschi chiusi di Castel Porziano, e le docce che non funzionano ad Ostia. E così, mentre si torna a ragionare sui massimi sistemi, sulle bandiere blu, sul ruolo che potrebbe avere la costa romana per incrementare l’offerta turistica, si fa spazio una convinzione: il mare della Capitale è bello, ma solo se te lo puoi permettere. Altrimenti è un’agonia. Meglio il lago.