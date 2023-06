Immondizia e fontanelle rotte: sulle spiagge libere di Ostia naufraga il sogno della bandiera blu

Montagne di rifiuti. La cartolina che la città sta offrendo a residenti e turisti, in questi giorni, è piuttosto uniforme. La gestione dell’immondizia non è critica solo nelle strade visto che, impressionanti cumuli di rifiuti, vengono segnalati anche sulle spiagge di Ostia.

Le spiagge libere senza concessionari

E’ quanto succede, ad esempio, nella spiaggia bianca. Si tratta di una delle quattro spiagge libere di Ostia che sono rimaste senza concessionario. Quattro su sei, perché un paio, tra quelle presenti nel municipio X, hanno ricevuto offerte da parte di privati e quindi possono oggi garantire i servizi che un utente si aspetta di ricevere. Lì in cambio del noleggio di lettini ed ombrelloni a prezzi calmierati (5 euro durante la settimana e 7 la domenica) i concessionari devono garantire la presenza di bagnini ed un adeguato servizio di pulizia dell’arenile. Nelle spiagge in cui i privati non ci sono, invece, regna il degrado.

Spariti i cestini per la differenziata

“A vedere come sono ridotte adesso le spiagge di Roma, sommerse dalla monnezza, pensare alla possibilità di fare la differenziata fa quasi ridere. Eppure – ha commentato il consigliere pentastellato Paolo Ferrara – c’era un tempo in cui si faceva: con l’amministrazione Raggi i cestini multicolore erano presenti sul litorale. Dove sono finiti? Non è chiaro: sono arrivati ‘quelli bravi’ e i recipienti sono spariti”.

Montagne di rifiuti

Ora al civico 10 del lungomare Paolo Toscanelli, gli utenti sono accolti da una montagna d’immondizia. In senso letterale. La passerella pedonale termina infatti proprio davanti ad un impressionante cumulo di sacchetti, bottiglie e scarti d’ogni sorta. Una scena che è stata segnalata da più utenti nel corso dell’ultimo fine settimana.Non ci sono però soltanto i rifiuti a rendere le spiagge libere degradate.

Come sfuma il sogno della bandiera blu

Sempre nella spiaggia bianca, le fontanelle presenti risultano del tutto fuori uso. Quella è la spiaggia che si trova più vicino al camping internazionale di Castel Fusano quindi, inevitabilmente, è anche quella più frequentata dai turisti. Quando andranno via da Ostia, lo faranno ricordando poco delle bellezze di quel territorio. Ma l’immagine dei cumuli di rifiuti, che si sommano all’assenza di bagnini ed alle pesanti carenze nei servizi idrici, difficilmente consentirà al litorale romano di ottenere la bandiera blu che il municipio, ancora responsabile di quelle spiagge, ha dichiarato di voler ottenere. L’acqua, come certificato dall’Arpa Lazio, è cristallina. Le spiagge libere, invece, sono come il resto della città: lerce.