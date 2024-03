Spiagge libere, anche quest’anno senza bagnini: il bando del municipio è stato un flop

Niente bagnini per le spiagge libere di Ostia. La ricerca di operatori da parte dell’amministrazione municipale, per il secondo anno consecutivo, non ha sortito gli effetti sperati.

Il bando pubblicato dal municipio

Benché dalla fine di ottobre l’assemblea capitolina abbia ripreso a sé la gestione del litorale romano, con una delibera diventata esecutiva a metà novembre, l’amministrazione locale si era attivata nella ricerca dei bagnini. A dicembre infatti il municipio X aveva pubblicato una gara finalizzata alla ricerca di un operatore in grado di fornire “servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica” per le stagioni balneari 2024 e 2025. La gara era coperta da un finanziamento di un milione e 50mila euro.

Perché è stato un flop

Sono stati due gli operatori che hanno partecipato all’avviso pubblico ma solo una, lo scorso 8 marzo, è stata ammessa alla fase successiva della gara. All’apertura delle buste però sono state riscontrate delle anomalie che hanno portato all’esclusione anche dell’unica società rimasta. Risultato? La procedura di gara non è stata aggiudicata perché “non è stato possibile individuare un operatore economico che abbia presentato una offerta valida”.

Le conseguenze delle spiagge senza bagnini

Anche nel 2023 le 6 spiagge libere di Roma Capitale, avevano cominciato la stagione balneare senza bagnini. Non in tutti i lotti a dire il vero perché due arenili, SPQR (ex l’Arca) e la spiaggia Grigia (ex Spiaggetta) avendo ricevuto delle offerte, hanno potuto garantire il servizio di salvamento. Ma quattro spiagge sono rimaste scoperte, con l’effetto che talvolta, a sopperire alle carenze, hanno provveduto i bagnini pagati dai vicini stabilimenti. In qualche caso, però, l’assenza del personale ha avuto drammatiche conseguenze.

La proposta di internalizzare gli operatori

“È arrivato il momento che il comune di Roma internalizzi gli operatori deputati a garantire la sicurezza dei bagnanti – ha commento Raffaele Biondo il presidente della commissione turismo del municipio X – dopotutto parliamo di un servizio che va organizzato ogni anno. L’internalizzazione avrebbe due ricadute positive sul piano della sicurezza: garantirebbe sia quella dei bagnanti che quella dei bagnini che verrebbero contrattualizzati in maniera adeguata. Diversamente resterà uno squilibro tra spiagge libere, senza bagnini, e spiagge a pagamento”. Ora sarà l’amministrazione cittadina, con il nuovo ufficio di scopo dedicato al litorale, a dover colmare il gap trovando, in tutta fretta, operatori anche per le spiagge libere di Ostia.