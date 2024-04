I bagnanti ci sono, le spiagge libere no. I ritardi e le incognite palesati dalla prova generale della stagione balneare

La stagione balneare partirà ufficialmente il primo maggio ma per molti romani è già cominciata. Nell’ultimo fine settimana di aprile, infatti, sono stati aperti gli ombrelloni praticamente in tutte le spiagge libere di Ostia.

Le spiagge libere

Come hanno trovato l’arenile pubblico i bagnanti? Il Campidoglio che lo scorso novembre ha ripreso le deleghe sulla gestione del litorale, aveva annunciato per questa stagione di aver già “assicurato alle spiagge libere i servizi necessari per l’apertura”: tra questi anche la livellatura e la pulizia delle spiagge che però va garantita con continuità, vista la discreta quantità di rifiuti che già nella giornata di domenica 28 aprile sono stati abbandonati sull’arenile. Restano però da risolvere i soliti problemi legati ai servizi igienici. Le strutture adibite restano in buona parte chiuse e fatiscenti, com’è nel caso del bagno situato nella “spiaggia degli sposi”, davanti l’ingresso dell’ex colonia Vittorio Emanuele III.

La questione dei bagnini

Quest’anno l’amministrazione comunale, dopo il fallimentare bando del municipio X, ha puntato con decisione sulla strada delle assegnazioni dirette. Così facendo garantirà, per la stagione prossima all’avvio, il servizio di salvamento in tutte le spiagge libere con buona pace dei bagnini che, a più riprese, hanno richiesto di essere assunti come “stagionali” dall’amministrazione. È una strada che, eventualmente, il Campidoglio potrà valutare per il 2025.

Le spiagge di Capocotta

Una novità assoluta riguarda le spiagge di Capocotta. Nel mese di marzo il comune ha messo agara tre lotti – un quarto, il “mec’ village, è stato distrutto dalle fiamme il giorno prima della pubblicazione del bando– ricevendo una sessantina di proposte attualmente al vaglio. Entro pochi giorni l’amministrazione dovrà decidere quali saranno gli operatori incaricati di tenere aperti i chioschi e garantire la pulizia e la sorveglianza delle preziose dune.

Gli stabilimenti balneari

Non tutti i romani frequentano le spiagge libere visto che ci sono tantissimi bagnanti che preferiscono puntare sulle strutture attrezzate date in concessione. Qual è quindi la situazione degli stabilimenti balneari? Quest’anno i loro gestori hanno ottenuto l’ennesima proroga ma, l’amministrazione capitolina, ha promesso che sarà l’ultima. Già dalle prossime settimane -ha annunciato il comune – partirà la ‘task force” per effettuare sopralluoghi e rilievi topografici e la ricognizione tecnico amministrativa delle situazioni attuali. Servirà a verificare la presenza di eventuali abusi prima della messa a gara, nel 2025, delle strutture.