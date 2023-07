Spiagge senza bagnini, piene di rifiuti e senza controllo: Gualtieri diserta il consiglio straordinario

Un consiglio straordinario ha aperto i lavori dell’Aula Giulio Cesare nel consueto appuntamento del martedì. Tema del giorno, le “criticità relative alla gestione dei servizi di balneazione, pulizia e vigilanza sulle spiagge libere di Roma Capitale”. Criticità che i romani e i turisti che si spingono sul litorale stanno vivendo da quando, lo scorso 10 maggio, ha preso avvio la stagione balneare.

Consiglio straordinario senza sindaco

Tre ore di consiglio straordinario senza la presenza del sindaco Gualtieri che, ad inizio mandato, aveva promesso di riportare in Campidoglio la delega al litorale. Dal 2011 è invece l’ente di prossimità a gestire le spiagge di Roma, quelle di Ostia, di Castel Porziano e di Capocotta. Diciotto chilometri di costa amministrati, con alti e bassi, dal municipio e finora rimasti in una sorta di limbo. Perché, aveva dichiarato in passato il presidente del municipio X Mario Falconi “è una patata bollente” e le cronache delle ultime settimane, tra le montagne di rifiuti, le spiagge libere senza bagnini e senza acqua nelle docce, sembrano dimostrarlo.

Il bicchiere mezzo pieno

Qualche passo in avanti, rispetto al passato, è stato compiuto. Ad esempio, hanno ricordato sia il presidente Falconi che il consigliere democratico Giovanni Zannola, è stato formalizzato un accordo con la Capitaneria di porto, atteso da decenni, che assegna all’ente di prossimità la gestione demaniale marittima del lido di Castel Porziano. Era scaduta da vent’anni ed ora consentirà il rilascio del cosiddetto 45 bis, l’articolo del codice della navigazione che consente di dare in subconcessione delle aree demaniali, in questo caso i chioschi che ancora sono oggi chiusi.

Il Pua uno strumento strategico che ancora non c'è

Tre ore e mezzo di consiglio straordinario, aperte da un intervento dell’assessora Alfonsi tutto incentrato sulle spiagge di Capocotta e Castel Porziano, che sono state l’occasione per riproporre antichi rancori tra vecchia e nuova maggioranza. Ad alimentare la polemica la mancata approvazione, da parte dell’ex amministrazione 5 stelle, del piano di utilizzazione degli arenili. Critica a cui i grillini hanno risposto asserendo che dopo l’approvazione in Aula, avvenuta lo scorso autunno, non servisse un ulteriore passaggio in regione Lazio (a cui è richiesta la Vas).

Al di là dei tecnicismi il Pua tutti concordano sul fatto che il Pua sia fondamentale per ripensare alla gestione dei 18 chilometri di costa, che includono le spiagge libere e quelle concesse agli stabilimenti balneari. E’ uno strumento chiave perché consente quella programmazione che, anche secondo Fratelli d’Italia, è stata finora assente. “E’ mancata la visione della giunta sul futuro di Ostia” ha contestato la consigliera Mariacristina Masi, che ha parlato di un “fallimento della gestione che non è attribuibile al municipio”, ma che è certificata dai tanti problemi registrati in questi da maggio ad oggi.

La lotta all'abusivismo commerciale

Il consiglio comunale tanto atteso sulle spiagge di Roma, alla fine è servito ad approvare due documenti. Uno è stato presentato da Fratelli d’Italia ed ha chiesto di prevedere maggior risorse, in capo alla Polizia locale di Ostia, per contrastare l’abusivismo “perché se non ci sono servizi – ha rilevato la consigliera Mariacristina Masi - aumenta la presenza di venditori abusivi”.

Le spiagge di Capocotta

L’altro è stato presentato dal M5s e prevede di “discutere le linee guida generali riguardanti i criteri di utilizzo, gestione e valorizzazione delle spiagge di Capocotta, prima che si proceda a predisporre i bandi. Una cosa che consentirebbe, a prescindere da chi si aggiudicherà la futura concessione, di salvaguardare esperienze positive e molto peculiari, è stato spiegato, come la spiaggia riservata ai naturisti. Un aspetto che ha fatto registrare un’ampia convergenza, tra maggioranza ed opposizione (con tre astenuti). Riguarderà, in ogni caso, il prossimo anno. Il miglioramento della stagione balneare in corso, di certo, non dipenderà dall’esito dell’ultimo, deludente, consiglio straordinario.