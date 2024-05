Caos spiagge: a due settimane dall’avvio della stagione balneare i chioschi restano chiusi

Terminare la serata in spiaggia, gustandosi un gelato o una bevanda fresca, rappresenta un’utopia se la spiaggia in questione non si trova ad Ostia. A Castel Porziano, come a Capocotta, i chioschi restano infatti inesorabilmente chiusi. Nel caso delle dune con tanto di polizia municipale ai varchi d’ingresso.

Senza trasporto pubblico

La stagione balneare, inaugurata dall’ordinanza del sindaco Gualtieri lo scorso primo maggio, è incominciata da due settimane senza che siano state risolte molte criticità.Ai “Cancelli” ci si può recare soltanto in auto, visto che da alcune settimane è stata soppressa la linea 07 che, dalla stazione ferroviaria Colombo, portava gli utenti del trasporto pubblico a Castel Porziano. Fino al 30 aprile la linea era rimasta attiva fino alla rotatoria dell’ex Dazio.

Per quanto riguarda Capocotta, i tre chioschi messi a bando non sono stati ancora assegnati. “Il nostro auspicio è che al più presto l’amministrazione provveda a rilasciare le nuove concessioni – ha commentato Daniele Cametti Aspri, animatore del gruppo facebook ‘I love Capocotta’ – tra l’altro il Mec’s Village, dopo l’incendio, non è mai stato bonificato dai suoi resti carbonizzati ed in generale tutte le spiagge a Capocotta avrebbero bisogno di essere pulite”.

La vagliatura con i bagnanti in spiaggia

A proposito di pulizia, nella mattinata del 14 maggio è stata segnalata in spiaggia la presenza di alcuni mezzi meccanici che avrebbero dovuto svolgere la vagliatura. Incalzati dai bagnanti, all’altezza della spiaggia naturista “settimo cielo”, hanno fatto marcia indietro e se ne sono andati. Stavano realizzando il loro servizio, come gli stessi bagnanti hanno loro ricordato, alle ore 12, quando la spiaggia era piena di persone.

Spiagge libere e stabilimenti

Le cose non vanno troppo meglio ad Ostia. Cinque stabilimenti, tra i quali il Kursaal, quest'anno non hanno ottenuto l'autorizzazione a riaprire. E per quanto riguarda le spiagge libere, i problemi d'igiene e decoro - c'è ancora una tendopoli nella spiaggia degli sposi - si sommano a quelli causati dai servizi igienici in muratura che non sono mai stati ripristinati.

La mancanza di programmazione

“Cancelli ancora chiusi a Castel Porziano, così come i chioschi e i bagni in muratura. Bandi dei chioschi di Capocotta di cui non si conosce l'esito e spiagge abbandonate a se stesse da mesi, con la vigilanza della Polizia Locale partita solo ad aprile – ha ricapitolato il capogruppo di Azione Andrea Bozzi - come se non bastasse oggi a mezzogiorno due trattori per la vagliatura meccanica si sono presentati improvvisamente sull'arenile, pieno di bagnanti, in un orario assurdo, percorrendo il bagnasciuga tra lo sgomento dei frequentatori. Ennesimo segnale di mancanza di coordinamento e di una programmazione assolutamente in ritardo e carente. E ancora nessun bagnino tra Castel Porziano e Capocotta, ma soltanto cartelli con i divieti di balneazione”.

Quanti avevano auspicato che il passaggio di competenze dal Municipio al Campidoglio avrebbero comportato un miglioramento, sarà rimasto deluso. La gestione del litorale è infatti cambiata. I benefici, però, ancora non si notano.