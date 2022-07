Tre milioni di euro per "lo spettacolo dal vivo fuori dal centro": pubblicato il bando del Comune

Musica, teatro, danza, attività circensi. Rigorosamente lontani dal centro storico. Roma Capitale ha deciso di finanziare, con un apposito bando, gli spettacoli dal vivo che dal primo ottobre al 21 dicembre verranno organizzati nelle aree periferiche della città.

Grazie ad un accordo sottoscritto con il ministero della cultura, il Campidoglio ha deciso di promuovere progetti artistici che favoriscano l’inclusione sociale e contribuiscano al riequilibrio territoriale e alla tutela occupazionale. In zone della Capitale che non siano quelle del centro storico.

"Le ingenti risorse che mettiamo a disposizione del mondo dello spettacolo dal vivo di Roma, grazie all’iniziativa del ministro Franceschini, ci consentiranno, in continuità con quanto avvenuto con il bando annuale per l’Estate Romana, di offrire un’ulteriore sostegno agli operatori del settore", ha dichiarato l'assessore alla Cultura Miguel Gotor. "L’obiettivo è rendere più stimolante e ricca la scena culturale della nostra città, con una particolare attenzione a chi vive lontano dal centro storico perché bisogna fare centro fuori dal centro".



L’importo complessivo stanziato con l’avviso pubblico è pari a 2.891.621 euro e si avvale del fondo unico dello spettacolo (FUS). Risorse che sono destinate al rafforzamento dell’offerta culturale cittadina, valorizzando il patrimonio culturale immateriale delle periferie con spettacoli dal vivo anche di carattere innovativo, nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria.

La scadenza per presentare proposte è fissata alle ore 12.00 del 2 agosto 2022. I contributi economici saranno erogati nella misura massima dell’85% della spesa preventivata dal proponente e comunque per un importo non superiore a 85mila euro per ciascuna proposta progettuale selezionata.