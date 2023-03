Il bilancio "dimentica" gli ultimi: "Roma per i poveri spende la metà di Milano"

Si poteva fare di più. E' questa l'estrema sintesi che emerge dal giudizio dei sindacati confederati sul bilancio di previsione approvato il 28 febbraio dall'assemblea capitolina. In particolare sul sociale: secondo Cgil, Cisl e Uil di Roma e del Lazio l'amministrazione di centrosinistra, guidata da Roberto Gualtieri, non sta facendo meglio di quanto fatto dieci anni fa, nel 2012.

Spesa sociale, Roma ferma a 300 euro pro capite

Certo, ci sono le minori entrate più volte denunciate dalla giunta, ma sui tagli ai servizi ai cittadini - in particolare i più fragili - i sindacati non transigono: "Roma spende meno di Milano per i soggetti più vulnerabili - spiega Natale Di Cola, segretario generale Cgil Roma e Lazio - ovvero a malapena 300 euro pro capite contro gli oltre 500 del capoluogo lombardo. E' da almeno 5 anni che lo diciamo, siamo anche scesi in piazza per farlo presente. Il Comune deve mettere al centro questa voce di spesa, soprattutto in un periodo che vede affacciarsi alla soglia di povertà soggetti che prima non avevano problemi, lavoratori i cui stipendi non bastano più".

Cgil, Cisl e Uil: "Investimenti tornati alle cifre del 2012"

Le tre sigle sindacali, che in una nota congiunta hanno espresso insoddisfazione per il bilancio capitolino, hanno analizzato gli investimento dal 2012 a oggi e anche quelli previsti per il 2024 e il 2025: "Quest'anno sono stati stanziati 706 milioni - fanno sapere - mentre nel 2012 erano 707. In una fase in cui aumentano le difficoltà per i redditi bassi e medio bassi, in cui l’inflazione di fondo cresce ed erode il potere d’acquisto, ci aspettavamo interventi nei territori per abbattere le liste di attesa dei servizi sociali, misure a sostegno delle famiglie contro il caro bollette e costruire un accordo per rimodulare la pressione fiscale". C'è da dire (e questo il grafico stesso della Cgil, visibile sotto, lo esplicita) che la spesa sociale è cresciuta costantemente dal 2016 al 2021, passando da 674 a 724 durante l'amministrazione Raggi, con un balzo di +56 milioni tra il 2021 e il 2022 con il cambio di giunta, per poi precipitare nuovamente quest'anno e vedere ridursi gradualmente il budget nel biennio a seguire.

Di Cola: "Cittadini non hanno fiducia nei servizi sociali"

E invece, secondo Di Cola, tutto questo non è stato messo in campo. Addirittura "ci sono cittadini che non si rivolgono ai servizi sociali - denuncia - perché sanno di non ottenere risposte adeguate". Certo, qualcosa è stato fatto e il sindacalista non lo nega: "Nell'assestamento del 2022 - prosegue - sono stato ottenuti 20 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa nei municipi. E c'è da dire che si prevedevano tagli più importanti, ma sono stati mitigati grazie al maxiemendamento approvato il 28 febbraio. Ma solo per il 2023, mentre 2024 e 2025 no".

"Un bilancio che tiene a galla Roma"

Di Cola, poi, torna sul tema del caro energia e sul supporto alle famiglie con redditi più bassi: "La Regione ha stanziato 15 milioni di euro da girare agli enti locali - ricorda - ovvero 150 euro di sostegno a chi certifica un ISEE fino a 25.000 euro. A Roma toccano 5 milioni che coprono poco più di 15.000 nuclei familiari, ma secondo i nostri calcoli nella Capitale ci sono 700.000 persone in difficoltà nel pagare le bollette. Abbiamo chiesto di raddoppiare il fondo in sede di bilancio, ma non è stato fatto. Notiamo dunque una scelta politica nel non occuparsi degli ultimi e dei 'penultimi', cioè i nuovi poveri. Questo bilancio, se tutto va bene, tiene a galla Roma - conclude il segretario locale Cgil - ma non è all’altezza di una Capitale che vuole migliorare le condizioni di tutti i cittadini".