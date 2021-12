Rifiuti, il quadro in città migliora e ora Ama pensa al Natale. Torna lo spazzino di quartiere

Per sopperire alle carenze di organico l'autista non guiderà solo il mezzo ma si occuperà anche di ritirare i rifiuti nei turni di raccolta porta a porta. È l'ultimo escamotage di Ama per cercare di tenere fede alla promessa fatta dal sindaco Gualtieri ai romani: ripulire la città entro la feste.

Mancano dieci giorni, la situazione generale è migliorata ma diverse postazioni specie in periferia sono ancora critiche, senza contare l'aumento fisiologico di rifiuti già previsto nel periodo natalizio. Tocca farsi trovare preparati. E allora ecco spiegata la mail arrivata in queste ore ai capizona del Centro storico: in via sperimentale fino al 9 gennaio gli equipaggi addetti al porta a porta saranno formati da un solo operatore e non da due.

Una nuova modalità che consentirà di recuperare circa mille addetti alla pulizia da impiegare sul territorio in più attività, dal monitoraggio dei cassonetti alla rimozione di cumuli di sacchetti abbandonati in strada allo spazzamento. Già, l'occasione è buona per recuperare una vecchia figura dal passato dei romani: lo spazzino di quartiere, che piace anche all'opposizione. "È stato un punto focale del nostro programma ed è una soddisfazione poterlo vedere operativo" commenta in una nota la capogruppo della lista civica Calenda Flavia De Gregorio.

Multa a chi non fa la differenziata

Tra le novità anche la riapertura dei centri di raccolta per imgombranti di via Cassino a Tiburtina, di via Boschiero a Mostacciano e di via Laurentina. Tutti i centri resteranno aperti sette giorni su sette, con la speranza di dover raccogliere dai marciapiedi qualche materasso in meno. È stato poi firmato il rinnovo delle abilitazioni agli accertatori, impiegati Ama addetti al controllo dei conferimenti da parte degli utenti, pronti a multare chi non rispetta le regole. Erano sei mesi che non erano più in strada.

Il tritovagliatore di Ostia

E ancora per assicurare una rapida lavorazione a tutto l'indifferenziato prodotto, in tempi celeri, verrà riattivato il tritovagliatore mobile di Ostia. L'impianto può accogliere 300 tonnellate di rifiuti al giorno, gli scarti verranno poi inviati fuori regione per la stabilizzazione nei Tmb. Per utilizzarlo Ama sta cercando operatori disponibili. Servono quattro "palisti" e due "addetti alla pesa" per turni da lunedì a sabato dalle 6 alle 12 e 30. Se poi sarà necessario verranno impiegati anche di pomeriggio. Insomma, più operatori in strada e lo spazzino di quartiere, un impianto in più attivo, una nuova organizzazione della raccolta stradale e un attento monitoraggio nei confronti dell'utenza, dovrebbero bastare a Gualtieri per superare il Natale senza troppa immondizia e rispettare la prima promessa da sindaco fatta ai romani.