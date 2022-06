VIDEO | Il nuovo sistema di spazzamento e lavaggio delle strade per una "Roma pulitissima"

Da un lato le nuove assunzioni, dall’altra l’acquisto di nuovi mezzi in grado di restituire in maniera più efficiente decoro alla città. Si parla addirittura di “una nuova era per Ama” quella avviata stamattina, giovedì 30 giugno a piazza Mazzini, con il nuovo sistema di spazzamento e lavaggio delle strade della Capitale.

Un risveglio con sorpresa per i tanti che qui ci vivono e lavorano, vedendo all’opera numerosi addetti e altrettanti mezzi. Sul posto, ad inaugurare il potenziamento di questo servizio Ama, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore capitolino all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, il presidente e il direttore generale di Ama, Daniele Pace e Andrea Bossola.

"Quando siamo arrivati abbiamo trovato una flotta di mezzi vecchia, con il 49% di questi fermi - ricorda Gualtieri -. Noi abbiamo messo in servizio 300 squaletti, e abbiamo chiuso una gara per 150 mezzi pesanti che arriveranno il prossimo anno, e con le 88 nuove spazzatrici passiamo al 64% di mezzi in utilizzo". Oltre alle nuove assunzioni di personale: “Da oggi entrano in servizio i primi 55 nuovi lavoratori degli oltre 600 che entro la fine dell’anno saranno assunti in Ama - dice il sindaco -. Per noi il traguardo è avere una città davvero pulita come non lo è mai stata”.

I dettagli del nuovo sistema di spazzamento

Il piano è stato realizzato grazie ai nuovi operatori entrati in servizio con le recenti assunzioni. In una prima fase saranno impiegati 50 operatori, che diventeranno 170 entro il mese di luglio. Per assicurare massima efficacia allo svolgimento del servizio, gli operatori vengono organizzati in squadre da 10 operatori a terra, affiancati da due spazzatrici, una macchina lavastrade/innaffiatrice e due veicoli a vasca. Si partirà, dunque, con 5 squadre operative per arrivare ad oltre 15 a pieno regime.

Sul piano della dotazione di mezzi, entreranno in servizio 88 nuove spazzatrici recentemente acquistate da AMA.

Il piano, in via sperimentale, individua, per ogni Municipio, delle aree di intervento tipo (AET) classificate sulla base di tre livelli che definiscono la frequenza di interventi adeguata alle diverse situazioni di criticità: livello 1 intervento ogni 4 settimane, livello 2 intervento ogni 2 settimane, livello 3 intervento settimanale.

Nella prima fase di avvio delle operazioni tra le aree sicuramente individuate prioritariamente con livello 3 sono compresi il Municipio I per ovvie ragioni di pressione turistica, le aree interessate dai grandi eventi dell’Estate romana, le zone della movida estiva quali San Lorenzo, Trastevere, Pigneto, Ponte Milvio dove sono previsti interventi settimanali la domenica mattina e il Municipio X nelle aree interessate dall’affluenza dovuta alla stagione balneare.