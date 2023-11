Fasciatoio e poltroncine per l’allattamento: in Campidoglio arriva uno spazio bebè

Ci sono un paio di poltroncine cui ricorrere per l’allattamento ed anche un utile fasciatoio, per cambiare il proprio bambino. In Campidoglio c’è un nuovo spazio bebè, a disposizione delle consigliere elette che sono neomamme.

Lo spazio bebè in Campidoglio

“E’ tutto pronto per lo spazio bebè – ha spiegato la presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli – Facciamo un passo concreto per tutelare il diritto alla genitorialità e conciliare vita familiare con impegni lavorativi e istituzionali”. La sala, allestita in un’area riservata in prossimità dell’Aula Giulio Cesare, oltre al fasciatoio ed alle poltroncine, è fornita anche di uno schermo dal quale seguire la seduta in corso.

L'impegno a favore della genitorialità

“E’ un impegno che abbiamo assunto come Assemblea capitolina, un atto di civiltà che ora è diventato realtà - ha commentato Celli - Il consiglio comunale è al centro della vita amministrativa e democratica. Un evento bello ed importante come diventare genitori non può limitare l’attività delle consigliere e dei consiglieri. Per questo motivo abbiamo recentemente provveduto a modificare il regolamento dell’Assemblea capitolina prevedendo innanzitutto la possibilità di partecipare alle adunanze in videoconferenza per le consigliere in maternità o i consiglieri in congedo parentale o di paternità”.

Non c’è soltanto lo “smart working” a disposizione degli eletti che sono da poco diventati mamme o papà. Adesso, con lo spazio riservato all’allattamento, sarà infatti possibile scegliere se restare a casa, e partecipare da remoto alle sedute dell’assemblea, o se invece si preferisce farlo restando a pochi metri dall’Aula Giulio Cesare. C’è una comoda saletta che, ora, consente di farlo.