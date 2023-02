Spazi Bebi: il comune di Roma ora li equipara agli "spazi gioco"

Non solo i nuovi criteri per l'accesso agli asili nido capitolini. La giunta capitolina ha voluto procedere anche ad una regolamentazione dei cosiddetti spazi Be.Bi. Con il provvedimento approvando venerdì vengono formalmente equiparati agli "spazi gioco" introdotti dalla legge regionale 7/2020. Ciò significa che i servizi denominati "Spazio Be.Bi" che hanno già ottenuto l'autorizzazione al funzionamento da Roma Capitale possono essere equiparati a quelli che la legge regionale definisce come "Spazio Gioco".



Questa equiparazione sarà possibile solo se il rapporto educatore/bambino è garantito pari a 1 a 7 come previsto dalla legge regionale e se l'accoglienza è rivolta anche ai bambini dai 12 ai 18 mesi. La decisione è stata motivata dalla sostanziale equivalenza tra i due tipi di servizi e consentirà alle strutture autorizzate dai municipi di richiedere l'accreditamento regionale e alle famiglie di partecipare al bando regionale per richiedere il contributo alla spesa.



L'assessora alla scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli dichiara: "Con l'equiparazione degli spazi Be.Bi a Spazi gioco, infine, diamo continuità e armonizziamo con la legislazione regionale un servizio che Roma Capitale eroga da moltissimi anni e permettiamo alle oltre 800 famiglie interessate di accedere ai contributi annuali di gestione presentando l'istanza di rimborso delle relative spese sostenute, nell'ambito dell'iniziativa regionale denominata E-Family, garantendo pari trattamento con gli altri utenti frequentanti i nidi pubblici e privati autorizzati e accreditati del territorio regionale".