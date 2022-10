Spariti i fondi per riqualificare l'area verde: doveva ospitare un pump track

Non ci sono più i fondi per realizzare il “Pump Track” nel parco Willy Ferrero. L’area verde di Ostia Ponente, adiacente a piazzale Lorenzo Gasparri, versa nella consueta condizione. Va quindi riqualificata ma, l’intervento previsto, è fermo.

Il progetto per rilanciare il parco

La questione è stata sollevata dagli eletti nel M5s, con un’apposita interrogazione presentata in municipio X. “Nel 2020 con delibera di giunta, avevamo approvato il progetto esecutivo per dotare il Parco Willy Ferrero ad Ostia Lido di attrezzature sportive e di un bel pump-track in modo da offrire la possibilità ai ciclisti amanti di questa particolare attività sportiva, appartenente alla nuova cultura urbana, di potersi esercitare e divertire liberamente” hanno ricordato i consiglieri Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, in una nota firmata insieme al consigliere capitolino Paolo Ferrara.

“Era tutto pronto: progetto di fattibilità e progetto esecutivo finanziati con uno stanziamento di bilancio pari a 630.000 euro. Mancava il bando di gara ma l’attuale giunta Falconi non è riuscita ad avviare le procedure entro la fine del 2021 ed è tutto caduto nell’oblio” hanno sottolineato i pentastellati. Nel parco di Ostia Ponente, quindi, la riqualificazione attesa non è partita.

Un'area degradata e senza manutenzione

Sulla stessa area verde pende un’altra richiesta da parte del municipio. Lo scorso 22 aprile infatti, il consiglio del municipio X, ha votato un atto con cui si sollecitava il presidente Mario Falconi a nominare un R.U.P. vale a dire un responsabile unico di progetto “per concludere l’iter amministrativo” avviato con la convenzione del 2013, sul “punto verde ristoro del parco Willy Ferrero”. Convenzione che prevedeva la durata di otto anni e che, ormai, è scaduta e va quindi formalmente archiviata.

“Attualmente – si legge nel documento – il parco versa in una situazione di degrado dovuta anche alla scarsa attenzione del concessionario decaduto che, nel corso degli anni, non ha provveduto come previsto alla manutenzione dell’area”. Uno spazio che invece, essendo una delle poche aree verdi che affaccia sul mare, avrebbe anche un potenziale importante sul piano turistico e aggregativo. Un potenziale che verrebbe anche accresciuto dalla presenza di un pump track. Ma i fondi per realizzarlo non ci sono più.

La giunta conferma l'assenza dei fondi

“Come municipio, nel rispetto della continuità amministrativa, avevamo chiesto al Campidoglio di confermare quel finanziamento di 630mila euro. Qualche settimana fa però ci siamo resi conto che i fondi non ci sono più – ha spiegato l’assessore municipale al bilancio Giuseppe Sesa – probabilmente perché il comune non ha rinvenuto la documentazione necessaria o il relativo progetto esecutivo”. Quest’ultimo, però, è stato firmato dall’allora giunta Di Pillo (M5s) nel dicembre del 2020. “Ad ogni modo è una questione, quella della riqualificazione, su cui dobbiamo tornare ad occuparci”. Anche perché ora c’è un’interrogazione che chiede, all’attuale amministrazione municipale, risposte piuttosto stringenti.

Cos’è il pump track

Un pump track è un circuito che, grazie alla presenza di salite, discese e curve paraboliche, consente agli appassionati di esercitarsi in salti, accelerazioni, ed acrobazie di vario tipo. Di solito realizzato su base di asfalto, può essere costruito anche su una superficie lignea o di cemento.