Sottopasso Colombo: si riaccendono i riflettori sull'opera

Il Campidoglio riaccende i riflettori sul sottopasso previsto sulla via Cristoforo Colombo, all’altezza di via di Malafede. E’ un’opera prevista dal Piano regolatore ed è anche già finanziata, dai tempi dell’amministrazione Alemanno. Ma da qualche anno sembra caduta nel dimenticatoio.

La richiesta che arriva dall'Aula

“È stato approvato un ordine del giorno collegato al l’assestamento di bilancio che chiede al sindaco e alla giunta di attivarsi per la realizzazione del sottopasso sulla via Cristoforo Colombo, progetto già finanziato anni fa che non ha però mai visto la luce, arenandosi nel pantano della burocrazia e della poca determinazione politica” ha spiegato Mariacristina Masi, consigliera capitolina di Fratelli d’Italia.

I costi dell'opera e la sicurezza idraulica

L’intervento comporta un abbassamento del piano stradale di sei metri, per un tratto lungo quasi mezzo chilometro, e la costruzione di una rotatoria a livelli sfalsati, utile anche ad eliminare l’incrocio con via di Malafede. Costo dell’operazione: 11 milioni, scesi poi a 6,9 con il ribasso d’asta del 28%. Ma l’intervento, che sembrava sul punto di partire nel 2018, non ha mai preso avvio, anche per problemi di tenuta idraulica nel vicino fosso del Fontanile che avrebbero dovuto comportare una variazione del progetto relativo al sottopasso. Da allora si sono registrate poche novità. Tra queste l'avvio dei sondaggi archeologici, realizzati su tre dei quattro settori in cui è prevista la realizzazione dell'opera ed un'interrogazione presentata dai 5 stelle a fine 2022.

Le infrastrutture stradali rimaste sulla carta

“Il prossimo passo – ha annunciato la consigliera Masi – sarà quello di chiedere una Commissione e di definire i motivi per cui, nonostante il traffico sulla via Colombo diventi sempre più insostenibile, i lavori non siano mai iniziati. Questo ordine del giorno, insieme alla richiesta di consiglio Straordinario sul ponte della Scafa intende rimettere in primo piano le opere necessarie per la viabilità e per lo sviluppo del X Municipio”. Opere di cui si sente parlare da oltre un decennio ma che, finora, sono rimaste confinate sulla carta.