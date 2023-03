Castel Sant’Angelo, terminato il restyling del sottopasso. Precede l’avvio dei cantieri giubilari

Mercoledì 29 marzo terminano i lavori avviati nel sottopasso di Castel Sant’Angelo, sul lungotevere Vaticano. L’infrastruttura è stata teatro d’un sopralluogo serale della giunta Gualtieri, intervenuta con il sindaco, l'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini, l’assessora alla mobilità Eugenio Patané e Sabrina Alfonsi, l’assessora che ha le deleghe all’ambiente.

Il restyling del sottopasso

Si è trattato, ha spiegato il primo cittadino e commissario per il Giubileo, di un "restyling completo che mette al centro sicurezza stradale e decoro. Lavorando nelle ore notturne per creare meno disagi possibile, abbiamo reso questo snodo fondamentale per la viabilità cittadina più sicuro, intervenendo sulla segnaletica orizzontale e verticale come sul manto stradale, ripristinando caditoie e tombini e ripulendolo in profondità, dopo tanti anni che non si faceva", ha spiegato il sindaco.

Un test in previsione del Giubileo

La presenza di buona parte della giunta per la chiusura del cantiere, ha una spiegazione. E’ stato una specie di test, in previsione di lavori molto più impattanti che saranno avviati, a breve, nello stesso quadrante. Sono quelli che riguardano le opere definite “essenziali ed indifferibili” che, a partire dal prossimo giugno ed in previsione dell’apertura della porta santa, investiranno la città.

A giugno partono i cantieri

“Questo importante intervento precede di pochi mesi l’apertura della grande stagione di cantieri delle opere legate al Giubileo del 2025, a partire proprio da quello relativo alla realizzazione del sottopasso di Piazza Pia a pochi metri da qui” ha ricordato Roberto Gualtieri. Si tratta di una delle opere più attese che, l’amministrazione Rutelli, non riuscì a realizzare per il Giubileo del 2000. Roma Capitale ha previsto uno stanziamento di 70 milioni di euro per mandarla in porto. L’operazione, delicata per il contesto paesaggistico ed archeologico ed anche per la presenza di un importante collettore fognario, consentirebbe di liberare dal traffico veicolare l'incrocio tra lungotevere Vaticano e via della Conciliazione.

L'appello ai cittadini

In previsione dei cantieri che tra pochi mesi investiranno la Capitale, il sindaco ha approfittato della chiusura dei lavori nel sottopasso di Castel Sant’Angelo per rivolgere un appello ai romani. “Ai cittadini – ha infatti dichiarato Gualtieri – chiediamo un po’ di pazienza, ci sarà senza dubbio qualche disagio per la circolazione ma, al termine dei cantieri, i vantaggi saranno per tutti”.