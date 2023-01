Elezioni Lazio 2023, chi voteresti oggi? Partecipa al sondaggio

A poco meno di un mese dalle elezioni regionali del Lazio e a pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste, la campagna elettorale è pronta a decollare. Gli schieramenti principali hanno definito coalizioni e candidati. Francesco Rocca, Alessio D'Amato, Donatella Bianchi, ma anche i candidati meno gettonati. Avete già deciso chi votare?

BiDiMedia, in collaborazione con le testate laziali di Citynews, lancia un sondaggio per capire quanto aperta sia la sfida e quali sono gli aspetti che possono deciderla. Bastano pochi minuti partecipare alla consultazione. CLICCA QUI PER INIZIARE