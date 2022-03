Poli civici, lanciato il sondaggio: “Chiediamo ai cittadini come progettare i nuovi servizi”

Un sondaggio online per chiedere ai romani come strutturare l’offerta formativa delle biblioteche e dei poli civici che il Campidoglio ha deciso di realizzare.

Il sondaggio

Sul portale di Roma capitale è stata avviata una “consultazione pubblica” a cui è possibile prendere parte, in maniera del tutto anonima, fino all’8 aprile 2022. Si tratta di un questionario, composto da una ventina di domande, che rappresenta la prima fase di un processo partecipativo rivolto a tutti i cittadini e a chi vive quotidianamente la Capitale. L’obiettivo dichiarato è quello di “raccogliere idee su come articolare l’offerta delle nuove biblioteche con servizi culturali e di comunità”.

I nove poli civici

Roma Capitale ha deciso di puntare sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la riqualificazione strutturale, energetica e digitale di 21 biblioteche esistenti e di 9 nuove strutture. Queste ultime dovrebbero diventare dei centri culturali polivalenti, innovativi. Con caratteristiche che non sono state ancora definite e, per questo, viene chiesto il supporto dei cittadini.

Le varie opzioni

Chi partecipa al sondaggio online può infatti indicare “quali spazi e servizi” ritiene siano “più importanti” e quali “vorrebbero fossero previsti all’interno di queste strutture. Possono scegliere di dare priorità agli “spazi per bambini”, alle “ludoteche” alle “sale convegni” o alle “aule letture”, solo per citare degli esempi. Ma possono anche indicare i tipi di laboratori che vorrebbero vedervi attivare ed i tipi di corsi che immaginano siano funzionali ai nuovi spazi.

Progettare con gli occhi dei cittadini

“Rilanciare la partecipazione dei cittadini e dei corpi intermedi alle scelte dell’amministrazione è uno degli obiettivi prioritari del sindaco Gualtieri e della maggioranza tutta. In questo caso si chiede di esprimere le proprie priorità circa la progettazione di nuovi poli civici, culturali e di innovazione e il potenziamento dell’offerta culturale realizzata attraverso il sistema bibliotecario” ha commentato l’assessore al decentramento ed alla città dei 15 minuti Andrea Catarci.

“Il sondaggio sui nuovi poli civici – ha aggiunto Catarci - rilancia una modalità di governo aperto e di rinnovamento dei sistemi decisionali che Roma Capitale intende attuare per dare nuova linfa al rapporto con associazionismo, comitati di quartiere, realtà territoriali di diversa natura, singoli cittadini, dando all’amministrazione l’opportunità di guardare la città con gli occhi di chi la vive”.