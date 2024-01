I soldi di Airbnb per affrontare l'emergenza abitativa a Roma

Utilizzare i soldi che Airbnb dovrà versare al Fisco italiano per affrontare l'emergenza abitativa a Roma. E' la proposta che arriva dai sindacati inquilini, appoggiata dai Cinquestelle in assemblea capitolina.

I soldi di Airbnb per l'emergenza abitativa

Il colosso statunitense degli affitti brevi, con sede a San Francisco, si è recentemente accordato con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento di 576 milioni di euro. Una cifra forfettaria che copre le tasse sulla cedolare secca non versate tra il 2017 e il 2021. L'accordo, giunto poco prima di Natale, ha aperto un fronte politico e sindacale a Roma, che punta a convincere il Governo a riservare questo gettito all'emergenza abitativa.

Recuperare gli immobili vuoti

Avendo la possibilità di usufruire di una parte di quei 576 milioni, Roma Capitale potrebbe così acquistare nuovi immobili - andando a integrare i fondi già stanziati nel 2022 - tra quelli liberi e non utilizzati presenti sul territorio. Più alloggi, più assegnazioni e meno famiglie in emergenza abitativa in attesa nella lunga graduatoria Erp: "Si potrebbe poi pensare al recupero di immobili pubblici da destinare a residenze universitarie a basso costo - propone Fabrizio Ragucci, segretario romano di Unione Inquilini -, oppure a contributi affitto o contributi per morosità incolpevole, tenuto conto dell’azzeramento dei citati fondi ad opera del Governo per gli anni 2023 e 2024".

Unione Inquilini contro Gualtieri

Ragucci poi punta il dito contro il Campidoglio: "Nel bilancio del Comune di Roma, appena approvato, si dimostra ancora una volta una grande disattenzione sulla precarietà abitativa - prosegue il sindacalista -. Il Piano Casa non trova una attuazione concreta, per una città in grande sofferenza. Ci aspettavamo un incremento dei 200 milioni euro, (100 milioni dei quali già stanziati dalla Giunta Raggi), per le politiche abitative, mentre l’annunciato piano per il "Welfare abitativo" non trova, ancora il sostegno economico per la necessaria applicazione. Questa mozione dimostra che i soldi ci sono, il discorso della coperta corta non può trovare accoglimento, soprattutto a Roma dove ricordiamo ci sono oltre 16mila famiglie in graduatoria e dove ogni giorno vengono sfrattate con la forza pubblica 12 famiglie senza garantire il passaggio di casa in casa".

L'appoggio politico dei Cinquestelle

La campagna di Unione Inquilini a livello nazionale, è stata appoggiata a Roma da Cinquestelle e Civica Raggi. Antonio De Santis e Virginia Raggi in queste ore hanno protocollato una mozione in merito: "L'emergenza abitativa a Roma è un fenomeno oramai conclamato che sta mettendo in ginocchio decine di migliaia di famiglie in attesa di una casa - commentano l'ex assessore al personale e l'ex Sindaca -. Proprio per questo non possiamo che condividere al 100% la richiesta di devolvere al contrasto della precarietà abitativa dei Comuni i 576 milioni che Airbnb deve versare all'Agenzia delle Entrate". Per De Santis e Raggi la somma andrebbe devoluta ai Comuni "con alta densità abitativa e alto impatto turistico, oltre che sedi di università". I due aggiungono una proposta: "Si potrebbero destinare ulteriori proventi derivanti dall'applicazione dell'aliquota IMU per le unità immobiliari sfitte a quelle destinate alle locazioni brevi o turistiche. Il dramma della precarietà abitativa è sempre più evidente e pressante e non può attendere oltre. Bisogna agire subito e senza indugio".