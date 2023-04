A Roma i soggiorni estivi per i disabili diventano un'odissea

Soggiorni estivi ridotti, operatori pagati meno e quindi con una minore qualità professionale, regolamenti che cambiano da municipio a municipio in base alla Asl che "comanda". Le ferie per le persone con disabilità negli ultimi anni si sarebbero fatte più complesse e a denunciarlo sono le cooperative che da anni gestiscono il servizio, ricevendo - non sempre con regolarità - i pagamenti da parte delle aziende sanitarie locali. E i motivi sono emersi con una certa violenza durante l'ultima commissione sociale capitolina.

Le difficoltà nei soggiorni estivi per disabili a Roma

Ogni anno le famiglie con persone disabili possono fare richiesta per soggiorni estivi, di varia durata. Da un weekend fino a undici giorni consecutivi, sovvenzionati dal sistema sanitario regionale che a sua volta riceve i fondi da Roma Capitale. Nella Città Eterna a dividersi il compito sono le 3 Asl dell'area metropolitana, ma a quanto emerge ognuna ha le sue regole, prende le sue decisioni e ha i suoi problemi. In particolare la Roma 2, che copre dal IV al IX municipio ed è quella con l'utenza più popolosa (e popolare), sembra la più in difficoltà. "Non hanno ancora pagato i servizi del 2022 - fa sapere in commissione Anna Vettigli, dell'associazione generale cooperative italiane Lazio - e inoltre l'abbiamo più volte sollecitata a rivedere i servizi offerti e le condizioni economiche. E' aumentato tutto, dalla benzina agli alberghi, sono stati rinnovati i contratti dei lavoratori, ma non ci ha dato riscontro. Stanti così le cose, c'è il rischio che molte associazioni non potranno far partire i soggiorni 2023".

La consulta cittadina: "Famiglie in difficoltà se Asl Rm 2 non paga"

Aldina Urlira è la nuova presidente della consulta cittadina per la disabilità e in commissione sociale ha portato la testimonianza di utenti che si sono trovati in difficoltà con le spese: "Confermo i mancati pagamenti da parte di Asl Roma 2 - ha dichiarato - e questo crea problemi ad enti e fruitori. Le famiglie anticipano i costi per il soggiorno e per gli operatori e così si creano discriminazioni, perché chi non se lo può permettere non partecipa. Abbiamo ricevuto anche lamentele sulla professionalità degli operatori: a certe cifre è difficile reperire operatori qualificati".

Asl Rm 2: "Il Comune non vuole alzare il budget"

A questo punto in commissione, presieduta dalla dem Nella Converti, è iniziato lo scontro. Da una parte cooperative, consulte disabili e assessorato capitolino competente, dall'altra l'Asl Roma 2. Un pugile messo all'angolo che non tenta semplicemente di parare i colpi più duri ma decide di attaccare a sua volta, prendendo di mira il Comune: "Abbiamo dovuto ridurre i giorni di permanenza non per mancanza di fondi - si giustiica Annamaria Nazzaro, direttrice dell'UOC disabili adulti del secondo distretto sanitario romano - perché in qualche modo riusciamo a coprire la spesa. Il problema è quanto arriva di budget da Roma Capitale, alla quale abbiamo chiesto di implementare le risorse: ci eroga 562.000 euro e così siamo rimasti. Gli operatori? Le loro quote sono passate da 125 a 169,44 euro, consentendo alle cooperative di dare il giusto riconoscimento. Se siamo scesi da 11 a 8 giorni di soggiorno è per garantirlo a tutti e non solo ad un numero limitato. Rispetto ai pagamenti, abbiamo fatto partire a febbraio le fatture del 2022, il problema è delle cooperative".

La replica dell'assessorato: "Non ricevute fatture per 1 milione di euro"

Per l'assessorato alle politiche sociali è presente Emiliano Monteverde, ex assessore del centro storico. La sua più che una replica è una sferzata, un modo netto per rimettere a posto la dirigente che accusa il Comune di aver stretto i lacci della borsa: "Sono state dette cose inesatte - esordisce - che mi costringono a delle puntualizzazioni. La Asl Roma 2 è stata sollecitata il 27 febbraio affinché fatturasse i soggiorni estivi 2021 e 2022: circa un milione di euro che l'azienda non ci ha ancora richiesto. Poi, sulla richiesta di aumentare le tariffe: il 22 luglio 2022 ci è stato messo nero su bianco che nessuna volontà in questo senso era stata presentata, quindi mi chiedo come sia stato possibile da parte nostra dare una risposta negativa. Tra le altre cose, l'Asl Roma 3 ha incrementato le sue risorse, quindi si può fare, con pazienza. Voglio poi sottolineare che da due anni il Comune anticipa a marzo lo stanziamento delle risorse per i soggiorni, prima avveniva a maggio se non a giugno. Infine, è stato avviato un tavolo con le Asl romane per arrivare ad un regolamento unico e programmare in anticipo i costi".

"Tutti gli utenti sono partiti, soggiorni ridotti per garantire uguaglianza"

Ma la dottoressa Nazzaro non molla: "Nel 2022 sono partiti oltre 1.000 utenti che hanno fatto domanda - risponde la dirigente - e ci è sembrato giusto che tutti fossero trattati allo stesso modo, riducendo i giorni affinché potessero andare tutti. Sì, le fatture mancano, c'è stato un errore nell'indirizzarle, abbiamo provveduto a farle nuovamente emettere. Rispetto alla lettera di luglio a cui fa riferimento Monteverde, mi sento di rispondere che chiedere un incremento del budget a servizio in corso sarebbe stato inutile, è stato fatto prima della manifestazione d'interesse, chiedendo più volte dei nuovi preventivi senza i quali non possiamo fare nulla".

Converti (Pd): "Non finisce qui, chiederemo chiarimenti"

Insomma, lo scontro è totale: se Asl 1 e 3 vanno avanti con apparente successo, così come emerso in commissione, la 2 se la vede peggio. E i rapporti con Roma Capitale sono pessimi. Ora il compito della politica sarà trovare un compromesso: "Quella di oggi (mercoledì 26 aprile, ndr) è stata solo la prima commissione sul tema - ha garantito Converti - e dopo questo incontro ce ne saranno altri. E personalmente chiederò chiarimenti rispetto a quanto è emerso in questo dibattito".