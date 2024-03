Soggiorni per disabili a rischio, la Regione striglia l'Asl Roma 2 e il bando viene sospeso

Si inasprisce lo scontro tra centrali cooperative ed enti del terzo settore da una parte e Asl Roma 2 dall'altra, per quanto riguarda il destino degli utenti disabili di Roma est, in attesa di poter usufruire dei soggiorni estivi dedicati. E si aggiunge un elemento: la posizione della Regione Lazio. Il 20 marzo, infatti, l'Asl aveva pubblicato una manifestazione d'interesse rivolta agli operatori, per organizzare i viaggi a luglio e agosto. Avviso sospeso il 26 marzo "per interlocuzioni in corso con Roma Capitale". La realtà, però, sarebbe un'altra: l'assessore alle politiche sociali, Massimiliano Maselli, ha strigliato l'azienda sanitaria chiedendo di uniformarsi alle Asl 1 e 2. Anche perché, alle condizioni date, nessuno avrebbe aderito.

Lo scontro tra Asl Roma 2 e cooperative

Facciamo un passo indietro. Il 30 gennaio in una commissione politiche sociali di Roma Capitale, le consulte disabili dei municipi e la Legacoop Lazio avevano rappresentato per la seconda volta in un anno le enormi difficoltà riscontrate nella gestione dei soggiorni: fatture non ancora rimborsate da parte dell'Asl Roma 2 e una gestione, da parte dell'azienda, totalmente difforme rispetto a quella delle "sorelle" di Roma 1 e Roma 3. Una difformità che si traduce nella richiesta di una rendicontazione molto rigida, un rimborso a singolo servizio (alloggio, trasporto, dipendenti) e l'esclusione dei costi di gestione, che per le cooperative incidono per il 13% sulla spesa complessiva. Da quell'incontro pubblico, nel giro di 15 giorni, il Comune si aspettava un'interlocuzione riaperta tra Asl e cooperative, ma non è successo. E così il 20 marzo, quando l'azienda sanitaria ha pubblicato la manifestazione d'interesse sul sito, cooperative ed enti del terzo settore sono saltati sulla sedia.

Il bando per i soggiorni estivi pubblicato e sospeso

"Purtroppo quanto abbiamo letto non corrispondeva minimamente alle aspettative - conferma Anna Vettigli, portavoce della Legacoop Lazio - anzi, peggiorava le condizioni già presenti lo scorso anno. Venivano esclusi gli enti non ancora in regola con le rendicontazioni dei passati soggiorni, aumenta le penalità e continua a non includere i costi di gestione che abbiamo già quantificato. Il 22 marzo ci siamo riuniti tutti, prendendo atto che nessuno avrebbe partecipato. Tempo altri tre giorni e l'Asl ha sospeso la manifestazione d'interesse. Il rapporto di fiducia ormai si è incrinato. Se resterà così, i soggiorni non partiranno". Intenzione che già il 7 marzo a RomaToday era stata annunciata dalla presidente della cooperativa "Nuove Risposte", Sabina Dettori. Un danno enorme per migliaia di utenti: il distretto dell'Asl Roma 2 è il più grande della Capitale, comprende sei municipi e un'utenza di 1,3 milioni di romani.

Maselli: "L'Asl deve adeguarsi, così l'avviso non va bene"

Sul sito dell'Asl Roma 2 la motivazione della sospensione del bando è abbastanza ermetica: "Per interlocuzioni con Roma Capitale". In realtà, in base a quanto raccolto da RomaToday, di interlocuzioni ce ne sono ben poche e ad oggi gli scambi avvenuti e i momenti di confronto non si sono assolutamente risolti in alcunché. Anzi, avrebbero ulteriormente ampliato la distanza tra l'ente e l'azienda sanitaria. La motivazione della sospensione, in realtà, è tutt'altra e arriva dalla Regione Lazio: "Tutte le Asl devono allinearsi nella gestione dei soggiorni - spiega al nostro giornale l'assessore alle politiche sociali Massimiliano Maselli - e quindi Roma 2 deve scrivere un bando che sia identico a quello di Roma 1 e Roma 3. Una richiesta che avevo già fatto, tempo fa. Mi è dispiaciuto vedere che invece è stato pubblicato qualcosa di diverso. Ma in corso d'opera si può aggiustare il tiro, anche se i tempi stringono. Sui costi di gestione sono d'accordo sul fatto che vengano inclusi nell'ottica di un regime forfettario, come fanno le altre Asl". La tirata d'orecchi da parte di Maselli è palese e ora l'Asl dovrà adeguarsi.

Converti (Pd): "Vergognoso, evidentemente non interessa il destino dell'utenza"

Se lo augura anche Nella Converti, presidente della commissione sociale in Campidoglio: "L'Asl aveva preso degli impegni intervenendo da noi - fa sapere - cioè quello di rivedere il modello organizzativo e incontrare le centrali cooperative e le consulte municipali, in tempi ben scanditi. Non è successo, non mi risultano convocazioni in questo senso, evidentemente per loro non rappresenta una priorità. Questo servizio è un pezzo importante del progetto di vita di tante persone, che hanno diritto ad un percorso di autonomia. Ora esce fuori che l'avviso pubblico viene sospeso. Scriverò per chiedere chiarimento e convocherò una nuova commissione, interpellando anche la Regione. Da parte nostra è sempre stato fatto tutto il possibile: abbiamo aperto un tavolo tecnico con le Asl, anticipato i tempi di erogazione dei fondi e dato disponibilità ad aumentare le risorse. E' vergognoso che le famiglie vengano ancora lasciate nell'incertezza".

Le ripercussioni sull'utenza, come detto, sarebbero gravi. Lo sottolinea anche Simonetta Novi, consigliera della lista Calenda sindaco in VIII municipio: "Una battuta d'arresto incomprensibile - fa sapere - che getta nel pnico le famiglie già preoccupate per un bando che a causa delle sue rigidità rischiava di andare deserto. Solo nel nostro territorio ci sono 300 utenti, in VII addirittura 1.100. Ora la palla passa al commissario: si prospetta una primavera-estate assai preoccupante".