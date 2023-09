Inquinamento, a Roma tira una bruttissima aria. Tutte le le centraline Arpa superano i nuovi limiti europei

Roma è inquinata. Le concentrazioni annuali dei principali gas, superano tutti i limiti più recenti fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Allo stesso tempo Roma è anche la capitale delle auto, la città cioè in cui si registra, nello stivale, il più alto numero di auto pro capite: 63 ogni 100 abitanti. Sono queste alcune delle evidenze più significative messe in risalto dal rapporto “Aria pulita per Roma” presentato il 18 settembre da Legambiente, in piazza del Campidoglio.

I nuovi valori fissati dall'Europa

Un importante aspetto su cui si concentra lo studio, è quello sui nuovi valori che, il parlamento europeo, ha deciso di fissare per rafforzare la direttiva sull’inquinamento atmosferico. In base ai nuovi parametri, polveri sottili come le PM2.5 avranno una soglia annuale dimezzata a 5 microgrammi per metro cubo di aria. Il limite scenderà anche sull’arco temporale delle 24 ore: si passa da 25 a 15 15 μg/m3; le PM10 avranno un limite annuale che passa da 20 a 15 μg/m3.

Per quando riguarda il biossido di azoto (NO2), “un gas particolarmente pernicioso prodotto in larga parte dai motori a diesel – si legge nel dossier - a Roma la concentrazione annuale (33 μg/m3) è oltre tre volte superiore al limite dell’OMS di 10 μg/m3”. Sono valori indicati dall’OMS e recepiti dalla direttiva europea. la data limite per raggiungere tutti gli obiettivi è settembre 2035 ma occorre intervenire per tempo perché, ad oggi, tutte le centraline dell’Arpa fanno segnare valori superiori a quelli indicati.

“La nuova direttiva europea va nella giusta direzione, recepisce le indicazioni dell’OMS e prevede una drastica riduzione dell’inquinamento atmosferico; a Roma bisogna lavorare in fretta perché siano raggiunti gli obiettivi concretizzando tutti i progetti che si attendono anche da decenni, così evitiamo che la città continui ad essere tra i luoghi responsabili delle procedure di infrazione europee sulla qualità dell’aria ma soprattutto per una migliore qualità della vita – ha ricordato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – Se confrontiamo oggi i dati delle polveri sottili e biossido di azoto, tutte le 13 centraline Arpa romane superano di gran lunga i nuovi limiti così come è oltre i limiti il dato medio annuale complessivo”.

Roma, viene ribadito nel dossier presentato in Campidoglio alla presenza dell’assessore alla mobilità Eugenio Patanè, deve raccogliere e vincere sfide importanti per contrastare l’inquinamento. Nel dossier, curato da Amedeo Trolese di Legambiente Lazio, si legge che “ogni romano sostiene in media costi pari a quasi 1.600€ all’anno a causa dell’inquinamento atmosferico. Il costo complessivo per la città supera abbondantemente i quattro miliardi di euro. Questo inquinamento, causa di malattie, morti e costi invisibili, è prodotto dalle attività umane: trasporti, agricoltura, riscaldamento degli edifici, industria, produzione di energia primaria. Di queste il settore dei trasporti è uno dei principali, in particolare per quanto riguarda il biossido di azoto (No2) responsabile di una morte su 16 nella città di Roma”.

I romani continuano a puntare fortemente sull’impiego dell’auto privata per i propri spostamenti. E, come detto, il numero di veicoli privati pro capitale (1milione e 741mila euro più 385mila motocicli, stando al rapporto Mobilità Roma del 2022) è il più alto in Italia, ma soprattutto è altissimo in rapporto ad altre capitali europeo. Cosa fare quindi? “Ci serve la modernità di tante nuove linee tranviarie” ha elencato Trolese “i prolungamenti di tutte le metro come si attende ormai da decenni, investimenti potenti su tutto il TPL collettivo” ha elencato Trolese. Ed ancora, occorre un “ampliamento della superficie di attuazione della sharing mobility, protezione degli itinerari ciclabili per ora solo disegnati a terra, tante nuove ciclovie”.

Quella romana, secondo Scacchi, il presidente di Legambiente Lazio, rappresenta “una situazione evidentemente di emergenza contro la quale contrapporre le politiche di mobilità sostenibile, a partire dalla prevista Fascia Verde, la Congestion Charge e tutte le tranvie che potranno essere realizzate con i fondi del PNRR”. Obiettivi che l’amministrazione ha dichiarato di voler perseguire e che le associazioni presenti in Campidoglio oltre a Legambiente, vale a dire Streets for Kids, Cittadini per l’Aria e Salvaiciclisti, auspicano vengano presto raggiunti. Anche perché con tutto questo smog, è stato ribadito con uno striscione srotolato all’ombra del Marco Aurelio, “ci siamo rotti i polmoni”.