Operazione trasparenza sui veicoli inquinanti: “Sono una piaga, servono più controlli”

Azzerare le emissioni climalteranti entro il 2030. L’ambizioso obiettivo che vede impegnata la capitale, passa inevitabilmente anche per la riduzione dei mezzi inquinanti che circolano per la città.

I mezzi inquinanti

Ma quanti sono i vecchi veicoli che, quotidianamente, attraversano la Capitale. E quali sono i provvedimenti messi in campo dall’amministrazione per scoraggiarne la circolazione? “Premesso che l’utilizzo dei veicoli andrebbe disincentivato, mentre andrebbe potenziato e ammodernato il trasporto pubblico e aumentato il numero dei parcheggi di scambio – ha commentato il consigliere capitolino Dario Nanni, della lista civica Calenda – è assurdo veder circolare tranquillamente nelle strade della capitale d’Italia veicoli che, evidentemente, inquinano oltre ogni parametro d’impatto ambientale”.

Chi deve controllare

“Il codice della strada parla chiaro, spetta agli enti proprietari delle strade effettuare i controlli, e sempre a loro, spetta garantire la qualità dell’aria entro determinati parametri” ha aggiunto il consigliere che, al riguardo, ha presentato un’interrogazione in Campidoglio. Con l’atto che è stato portato all’attenzione del sindaco e della sua giunta, vengono poste alcune domande. Viene ad esempio richiesto di specificare quale sia il numero dei controlli effettuati nel 2021 dalla Polizia locale , nonché il numero delle sanzioni che sono state elevate.

Operazione trasparenza sui mezzi obsoleti

C’è un altro aspetto che il consigliere eletto tra le fila di Calenda mette in risalto: la presenza di mezzi inquinanti anche tra quelli in dotazione all’azienda di traporto pubblico, all’Ama ed alla polizia locale. In tutti questi casi, quindi, si chiede di avere contezza sui numeri, per dare vita ad una vera e propria “operazione trasparenza”. “Non è possibile veder circolare autovetture, camion, furgoni, che bruciano olio motore, con marmitte rotte, con motori obsoleti e impattanti dal punto di vista ambientale che in molti casi andrebbero rottamati” ha sottolineato il consigliere Nanni “sono una piaga e servono più controlli”.

Limitare i mezzi in centro: la questione ecopass

In attesa di conoscere il numero di sanzioni elevati lo scorso anno, nel documento presentato in aula Giulio Cesare contiene anche un'altra domanda. Riguarda le misure messe in campo “per disincentivare l'uso delle auto private, in funzione dell'implementazione di un sistema sostenibile di spostamenti”. Lo scorso giugno l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè aveva annunciato una sorta di “ecopass” per limitare il ricorso ai mezzi privati in centro. Quando? In quell'occasione venne annunciato che il provvedimento, di cui si sente parlare dal 2015, sarebbe entrato in vigore entro il prossimo Giubileo. Mancano ventisei mesi. L'interrogazione presentata dal consigliere della Lista Calenda, può contribuire a riaccendere i riflettori anche su questo provvedimento, temuto ed atteso allo stesso tempo.