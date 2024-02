Tra europee e post-Gualtieri, dopo l’addio di Smeriglio al Pd la Sinistra sgomita

C'è fermento nella comunità politica a sinistra del Pd. A Roma, come altrove, lo strappo ufficializzato da Massimiliano Smeriglio ha lasciato il segno: "Pochi contatti con la segretaria Elly Schlein e divergenze su temi per me fondamentali", l'estrema sintesi delle principali motivazioni dietro l'addio. Ora, nella Capitale, cosa succederà? C'è chi teme una spaccatura in maggioranza, ma da chi è più vicino all'eurodeputato di Garbatella arrivano rassicurazioni: "L'appoggio a Gualtieri non è discussione".

Smeriglio lascia il Pd e la Sinistra scalpita

Certo è che, dopo la partecipatissima convention al Teatro Palladium organizzata dal minisindaco dell'VIII Amedeo Ciaccheri, con quasi 800 persone presenti e l'assemblea convocata a Garbatella nel pomeriggio di giovedì 1 febbraio, qualcosa dovrà succedere. Oggi insieme a Massimiliano Smeriglio ci saranno il consigliere regionale e suo ex capostaff Claudio Marotta, l'assessore Andrea Catarci, i consiglieri capitolini Michela Cicculli, Alessandro Luparelli e Ferdinando Bonessio (Europa Verde, ma dentro al nuovo coordinamento romano), ovviamente Amedeo Ciaccheri, il nuovo segretario di Sinistra Italiana Mauro Coldagelli e il gruppo dirigente di Europa Verde. L'intenzione è quella di mandare un messaggio chiaro al Pd, che suona all'incirca così: "Ci siamo, siamo tanti, con noi ci dovete parlare o governare Roma per i prossimi tre anni diventerà impossibile". Anche perché il concetto espresso a microfoni spenti da chi fa parte della cerchia più stretta di Smeriglio, è molto chiaro: "Siamo noi la seconda forza politica in Campidoglio, con tre consiglieri e un assessore. La Civica Gualtieri mica è un partito, non esiste...".

L'appoggio a Gualtieri non è in discussione

A quanto pare, uno che con Smeriglio ci parla e ci ha parlato è proprio Roberto Gualtieri, che avrebbe manifestato grande vicinanza all'eurodeputato subito dopo l'uscita da Pd a mezzo stampa. D'altronde una delle cause principali specificate da Smeriglio è proprio la (quasi) assenza di confronto con Elly Schlein, non appoggiata al congresso nazionale dalla corrente di appartenenza del primo cittadino, che aveva puntato tutto su Stefano Bonaccini. Eppure la segreteria Pd e la Sinistra extra-Pd hanno idee molto simili su alcune scelte della giunta capitolina, si veda il termovalorizzatore a Santa Palomba e in generale la volontà di acquisire aree per costruire nuovi impianti biodigestori. "I nodi critici ci sono - l'opinione più diffusa - ma la nostra squadra è convinta di continuare a dare il proprio contributo a questa esperienza di governo". E quando si parla di rimpasto di giunta, è assolutamente escluso un ingresso dello stesso Smeriglio: "Catarci è tra i migliori lì dentro e Gualtieri lo sa", fanno sapere da Garbatella. Insomma, per far spazio all'eurodeputato uscente non verrà certo fatta rotolare la testa di uno di loro. Anche se a sinistra del Pd (come anche dentro il Pd stesso, questo è noto e inconfutabile) una verifica di giunta se l'aspettano presto.

La strategia di Ciaccheri per il post-Gualtieri

Tra tre anni i discorsi potrebbero però cambiare. La mega-celebrazione di Garbatella organizzata da Ciaccheri lo scorso venerdì non è certo servita solo a rivedersi tra amici. Il giovane minisindaco, arrivato al quinto anno di governo consecutivo su due mandati, lo ha anche detto: "Stiamo fornendo la cassetta degli attrezzi giusta alla città, possiamo essere un modello di politica per Roma". Tradotto: abbiamo (e vogliamo) sufficiente autonomia per camminare con le nostre gambe e presentarci alle prossime amministrative con un nome forte. A tal proposito, guai a pensare che alle prossime elezioni Europee dell'8 e 9 giugno ci possa essere l'idea di candidare proprio Ciaccheri. La prospettiva, che ad oggi il diretto interessato nega, è farsi trovare pronto nel 2027, per il post-Gualtieri: "Forse qualcuno spera di vedere Amedeo a Bruxelles per levarselo di torno su Roma..." maligna qualche bene informato.

Obiettivo Bruxelles

A proposito di Europee, Smeriglio ancora si schermisce non volendo dare per scontata la sua candidatura, ma dal suo punto di vista tutto il lavoro fatto dal 2019 a oggi a Bruxelles difficilmente può essere disperso. Lo ha rivendicato nell'intervista-addio al Manifesto e in una più recente al Tempo. Al primo mandato è stato nominato come coordinatore del gruppo S&D (socialisti e democratici) in commissione Cultura. Insomma, l'orizzonte è quello di giugno come uomo di punta della lista di Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione Centro Italia. E la donna? Ad oggi dicono tutti che è difficile sbilanciarsi, è ancora presto. Ma una figura potrebbe emergere sopra le altre: quella di Marilena Grassadonia, paladina dei diritti Lgbtqia+ a Roma, delegata del Sindaco e responsabile dell'ufficio creato ad hoc per dialogare con la comunità e promuovere azioni contro l'omolesbobitransfobia.