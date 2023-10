Più smartworking per i dipendenti comunali

Parità di trattamento tra i dipendenti capitolini, smart working più ampio e flessibile per le attività compatibili con tale istituto slegandolo dalla discrezionalità di dirigenti e direttori. Da procedure che procedono lente e confuse. L’Assemblea Capitolina ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il sindaco e la giunta ad ampliare e rendere uniforme l'applicazione dello smartworking presso le singole strutture di Roma Capitale.

Più smartworking per i dipendenti capitolini

Un documento a prima firma dell’ex assessore al Personale, Antonio De Santis, che punta a favorire il lavoro agile che oggi al Comune di Roma è previsto per un minimo di un giorno a settimana incrementabile con ulteriori giornate.

Sullo sfondo l’obiettivo a lungo termine del Campidoglio che attraverso il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) vuole arrivare nel 2025 a formalizzare lo standard minimo di due giornate a settimana di smartworking e nel frattempo punta ad introdurre una giornata comune di lavoro a distanza per tutte le strutture, indicativamente il venerdì. Intere sedi chiuse dunque già dal giovedì pomeriggio risparmiando così su energia e costi di gestione, contrastando pure traffico e inquinamento. Un piano generale oggi applicato a macchia di leopardo per il quale si chiede maggior uniformità ed incisività.

Tra gli obiettivi della mozione, spiega De Santis, anche quello di “mettere fine ad una gestione delle politiche del personale alquanto illogica e fuori controllo registratasi negli ultimi anni a causa di indirizzi politici timidi e poco chiari”.

"Lavoro agile fondamentale per smart city"

In Aula Giulio Cesare tutti d’accordo: lo smartworkig dei dipendenti capitolini va potenziato e, ove possibile, deve coinvolgere una platea più ampia di lavoratori.

"Abbiamo sostenuto questo atto contribuendo a migliorarlo perché convinti che lo smartworking - hanno commentato a margine del voto la capogruppo in Campidoglio del Pd, Valeria Baglio, e il consigliere Riccardo Corbucci - rappresenti il futuro del lavoro nella pubblica amministrazione e nel mondo del lavoro privato e rappresenti un tassello fondamentale per raggiungere l'idea di smart city che abbiamo in mente".