Smart working, "gli amministrativi di Atac sono discriminati"

Gli amministrativi di Atac sono discriminati rispetto agli altri impiegati delle partecipate di Roma. Lo sostiene la consigliera capitolina del Movimento 5 Stelle ed ex assessora alla Mobolità, Linda Meleo, che ha preparato un’interrogazione scritta rivolta al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Un’azione che arriva dopo che RomaToday aveva raccontato come, a gennaio del 2024, circa 200 dipendenti di Atac avevano chiesto all’azienda di poter usufruire dello smart working dopo la decisione, a dicembre 2021, di far tornare tutti in ufficio una volta finita l’emergenza pandemica.

Smart working in Atac

Ad oggi, le principali aziende partecipate stanno insistendo con lo smart working per il personale amministrativo, prevedendo da 1 a 3 giorni a settimana. Ne è un esempio Risorse per Roma, che ha previsto anche il buono pasto per chi lavora da casa. Anche in Campidoglio si sta lavorando in tal senso, prevedendo per i dipendenti comunali due giorni di smart working a settimana. Questo, però, non accade in Atac. Così, a gennaio di quest’anno circa 200 impiegati, inoltrando altrettante richieste, avevano sollecitato i vertici aziendali a rivedere le regole per lavorare da remoto.

Per stabilire come e quando beneficiare dello smart working, però, serve un regolamento ad hoc, concertato con i sindacati. Non si può, in sintesi, procedere caso per caso. Per questo, da quanto apprende RomaToday, a maggio è stata preparata una nuova lettera, inviata a tutte le sigle sindacali presenti in azienda e firmata, questa volta, da 500 impiegati, per chiedere un’assemblea e capire come interfacciarsi con Atac e ripristinare lo smart working.

L’interrogazione

Linda Meleo, nell’interrogazione protocollata il 16 maggio, chiede al sindaco Roberto Gualtieri di intervenire “per capire come si intende affrontare nell’immediato tale discriminazione nei confronti dei lavoratori amministrativi di Atac che, a differenza dei colleghi di altre partecipate, sono stati riportati in ufficio, vedendo terminare la loro esperienza di smart working già a dicembre 2021”.

La Meleo scrive, inoltre, che “alcuni sindacati dell’azienda avrebbero già richiesto un incontro agli apicali di Atac, mettendo sul tavolo non solo l’equiparazione con le altre partecipate, ma anche la considerazione che, per un’azienda come quella del trasporto locale che punta sulla mobilità e sul green, dovrebbe essere naturale concedere a chi lavora nei “back office” la possibilità di lavorare da remoto”. Anche il Sindaco Gualtieri “recentemente si è detto convinto che lo smart working possa essere uno strumento utile a migliorare i servizi erogati alla Città, oltre che la qualità di vita dei lavoratori – si legge ancora nell’interrogazione - sarebbe davvero singolare e grave assistere ancora a questa assurda disparità di trattamento tra i dipendenti”.

Atac cerca casa

La richiesta di smart working degli amministrativi Atac ha acquisito nuova forza dopo la pubblicazione, da parte dell’azienda, di un’indagine di mercato per cercare nuovi uffici dove trasferire, per almeno tre anni, 75 impiegati. Uno degli stabili del quartier generale dell’azienda su via Prenestina, infatti, dovrà essere ristrutturato. Questo comporterà, ovviamente, la chiusura degli uffici. I dipendenti speravano di poter essere messi in smart working per i prossimi 36 mesi e, invece, andranno a lavorare, forse già entro l’estate, all’interno della nuova sede temporanea.