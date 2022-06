Dipendenti comunali, fine dello smart working: i sindacati di base scrivono a Gualtieri

Dal primo luglio tutti i dipendenti di Roma Capitale tornano dietro le scrivanie. Una decisione che Cobas e USB hanno deciso di contestare inviando una lettera aperta la sindaco Gualtieri.

Il ritorno in ufficio

L’amministrazione capitolina, sulla scorta dell’emergenza pandemica, aveva riorganizzato l’attività dei dipendenti comunali, in modo da garantire il 50% delle relative prestazioni in modalità smart working. Lo scorso 31 marzo però l’emergenza Covid è terminata ed il Campidoglio ha così deciso di tornare sulla modalità di organizzazione del lavoro riportando, a partire del prossimo primo luglio, i lavoratori nei relativi uffici.

La decisione non è però piaciuta ad alcuni esponenti dell’opposizione, come il consigliere Antonio De Santis (lista raggi), già assessore al personale durante la precedente consiliatura. Ma è stata contestata anche dai sindacati di base. Cobas e Usb hanno infatti ricordato i vantaggi derivanti dal lavoro a distanza: “impatta positivamente sull’evoluzione dei modelli organizzativi” genera “minori emissioni di CO2”, facilita l’acquisizione delle competenze tecnologico-informative”.

Vecchie prassi inefficienti

Il ritorno in ufficio, quindi, per USB e Cobas non rappresenta un obiettivo da perseguire ed anzi è deprecabile perché s’iscrive nel solco di “un’amministrazione sempre più arroccata sulle retrovie della burocrazia difensiva” che finisce per “cristallizzare le pessime prassi esistenti e che produce quelle inefficienze del sistema imputate ingiustamente alle lavoratrici e ai lavoratori”. Inefficienze che invece, secondo USB e Cobas, verrebbero ridotte da modalità di lavoro a distanza.

Ad essere contestato è anche il fatto che l’amministrazione comunale “non ha rispettato le scadenze imposte per legge circa la redazione del POLA” il piano organizzativo del lavoro agile, “ed a ridosso della scadenza del 30 giugno, propone di interrompere l’esperienza già residuale del lavoro da remoto per rinviare sine die l’attuazione di un piano largamente incompleto e presentato in ritardo”.

L'appello finale

Per tutte queste ragioni, a pochi giorni dal ritorno dietro le scrivanie di tutto il personale comunale, viene chiesto al sindaco Gualtieri di fare un passo indietro. In tempi molto serrati visto che, i sindacati di base, chiudono la lettera auspicando risposte “in tempo utile per il confronto programmato per il prossimo martedì 28 giugno”.