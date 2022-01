Smaltimento fanghi acque reflue: il Comune vuole da Acea tre nuovi impianti

Approvata dalla giunta capitolina la delega ad Acea Spa a partecipare al bando per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e all’ammodernamento di impianti esistenti, da finanziare nell’ambito del Pnrr con fondi dell’unione europea.

Smaltimento fanghi acque reflue con fondi PNRR

In questo settore il Pnrr prevede l’ammodernamento e la realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio, per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (Pad), fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili. “Il Pnrr prevede investimenti che mirano a migliorare la gestione dei rifiuti attraverso soluzioni impiantistiche di maggiore efficacia e sostenibilità per il trattamento e recupero dei rifiuti” - ha commentato l’assessora Sabrina Alfonsi che ha le deleghe ad agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti.

Smaltimento fanghi, Campidoglio delega ad Acea tre nuovi impianti

“In questo ambito, una funzione sempre più importante assume la gestione dei fanghi di trattamento delle acque reflue urbane e per questo, con la delega approvata abbiamo affidato ad Acea, nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato, l’incarico di presentare tre progetti per impianti di trattamento / essiccazione dei fanghi di acque reflue. Impianti - conclude Alfonsi - che ci consentiranno di chiudere il ciclo del trattamento relativo a questo importante segmento di rifiuti”.