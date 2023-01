Lo skate park con vista sul Colosseo finisce sul New York Times

Lo skate park con affaccio sul Colosseo fa proseliti oltreoceano. La struttura, aperta al pubblico poco prima di Natale, ha conquistato l’attenzione anche del New York Times.

Lo skatepark con la migliore vista al mondo

Elisabetta Povoledo, reporter del prestigioso quotidiano statunitense, ha raccolto le testimonianze degli skateboarder che hanno iniziato a frequentare l’area. C’è chi, tra gli intervistati, l’ha definita addirittura “un sogno diventato realtà”. Lo skate park, che si trova a Colle Oppio, per il suo affaccio sull'anfiteatro Flavio “è apertamente descritto da chi amministra la città” ha fatto notare l'inviata del NYT, come “lo skatepark con la migliore vista sul mondo”.

L'origine e la gestione dell'impianto

Realizzato in un’area degradata, dove fino alla scorsa primavera era presente una struttura vandalizzata e transennata, il nuovo impianto è stato fortemente voluto dall’amministrazione cittadina , dalla federazione sport rotellistici e da Sport e salute, la società del Coni a cui è stata affidata anche la gestione. Perché, a differenza del passato quando “la sorveglianza era stata trascurata e l’area lasciata a se stessa” ha spiegato l’assessore capitolino Alessandro Onorato alla giornalista del NYT, adesso “la manutenzione e la sicurezza sono state accordate a Sport e Salute”.

A disposizione degli appassionati

Gli appassionati che per un’intera generazione hanno imparato a skatare guardando i vecchi VHS, e provando e riprovando i propri triks sul travertino dei Fori Imperiali o tra le strade dell’Eur, com’è stato ricordato anche dal New York Times, adesso hanno un luogo dove potersi divertire godendo di una vista mozzafiato. Un luogo rigenerato ed attrezzato per l’edizione 2022 del World Street Skateboarding, é ora a disposizione anche dei neofiti che con una tavola sotto braccio si dirigono fiduciosi a Colle Oppio, con l’obiettivo d’imparare ad eseguire complicati “airwalk e heelflip”. E non solo.

Un'immagine più contemporanea della città

All’ombra del Colosseo il progetto tragato Coni e Servizi e Roma Capitale, prevede anche un playground da basket, un campo da calcette e da pallavolo, oltre ad un’area per il fitness all’aperto. In tal modo, un luogo degradato, diventa un nuovo attrattore turistico. “Vogliamo comunicare al mondo un’immagine più contemporanea di questa città” ha ribadito Onorato, sulle colonne del New York Times. Ed ora il messaggio, con questo nuovo skatepark, ha fatto breccia anche oltreoceano.