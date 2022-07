Riapre il parco di Colle Oppio: "Un luogo di degrado diventa una cartolina di Roma"

Il World Street Skateboarding è terminato. Centinaia di atleti, giunti da tutto il mondo, si sono sfidati per ottenere un posto alle prossime olimpiadi di Parigi. Lo hanno fatto “in un luogo iconico” come aveva chiesto la Federazione sport rotellistici, davanti al Colosseo. Ora che l’evento è finito, quella porzione del parco di Colle Oppio è tornata fruibile. Con una serie di novità.

Il playground più bello di Roma

“La pista è ancora là e questo – ha annunciato in un video l’assessore allo sport Alessandro Onorato – diventerà il playground più bello di Roma e quindi del mondo”. Un luogo che potrà tornare ad essere frequentato non solo per la pratica dello skate. E’ infatti stato ripristinato il campo da basket che era stato impiegato per ospitare le strutture adibite allo svolgimento del recente World Tour. “E’ stato restaurato, sono state messe nuove reti e riverniciate le linee” ha spiegato Onorato” e “ed in questo campo verranno sistemati anche i pali per la pallavolo” in modo da renderlo polivalente.

Lo skate park

Poi c’è la pista. Non più quella degradata ed inutilizzabile di cui più volte Romatoday aveva raccontato. Al Colle Oppio, ora, c’è l’impianto che è stato montato per consentire lo svolgimento della tappa di qualificazione alle Olimpiadi. “La pista – ha commentato Onorato - diverrà un luogo iconico” e tanti vorranno andare a provarla perché, ha spiegato “è qui che si sono esibiti gli olimpionici e che ha vinto la tappa del campionato del mondo”.

Addio al degrado

“Il parco verrà mantenuto per un anno da Sport e Salute” ha dichiarato l’assessore capitolino, rima di aggiungere che “quella che era una distesa di degrado, è diventata una grande cartolina di Roma nel mondo”. Ad impreziosire il parco contribuirà anche la realizzazione di due campi polivalente da calcetto, che era stata già annunciata nel corso della presentazione del World Street Skateboarding. Prenderanno il posto dei rettangoli in pozzolana.