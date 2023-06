Di nuovo a rischio i fondi per la disabilità. Il Pd chiede chiarimenti all'assessora

Ci risiamo. Dopo l'allarme di inizio anno, con il rischio che i servizi erogati dal Comune si interrompessero senza l'approvazione del bilancio, torna il rischio di blocco un po' in tutta Roma. Parliamo del S.A.I.S.H., ovvero Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile, un fondo che permette alle famiglie di vedersi rimborsate le spese per pagare l'assistenza a parenti con gravi disabilità. Secondo quanto emerge in questi giorni, in quasi tutti i territori l'erogazione sarebbe garantita al massimo fino a giugno.

I tempi del bilancio mettono a rischio i servizi per i disabili gravi

Alla base della criticità ci sarebbe sempre il bilancio. Ogni anno, tra giugno e luglio, gli enti approvano un assestamento per integrare le risorse stabilite entro la fine dell'anno procedente, anche se Roma Capitale è riuscita a chiudere il suo bilancio solo il 28 febbraio, dopo le elezioni regionali. Questo ritardo ha fatto sì che diverse famiglie abbiano dovuto attendere più del dovuto per vedersi rimborsate le pesanti spese sostenute per l'assistenza. Problema che si sta verificando ancora, a quanto pare.

La storia di Enrico papà di un bimbo autistico

Enrico ha 54 anni, vive in zona Farnesina nel XV municipio e ha un figlio di 10 con un disturbo dello spettro autistico. Dopo tanta fatica è riuscito ad ottenere l'erogazione del servizio S.A.I.S.H., ma il 31 maggio ha ricevuto una comunicazione che lo ha messo in ansia: "Mi hanno chiamato i servizi sociali - racconta - che avvisavano che il rimborso del mese di maggio non sarebbe arrivato nei tempi canonici a causa dell'esaurimento dei fondi a disposizione del municipio". Una telefonata che Enrico ha riferito anche all'assessorato alle politiche sociali e alla presidenza del XV in uno scambio di mail avvenuto all'inizio del mese di giugno. "Con mia moglie abbiamo assunto un'assistente per nostro figlio - continua Enrico - che prende 900 euro al mese, sta con lui minimo 4 ore al giorno e lo porta a fare le visite, dal logopedista e ovunque serva finché noi siamo a lavoro. Se a giugno, per metà mese come di consueto, non dovessero arrivarci i rimborsi, diventerebbe un problema".

Allarme in tutti i municipi di Roma

L'allarme nelle varie consulte della disabilità municipali è già scattato da giorni. Secondo quanto è stato possibile raccogliere, l'unico municipio che non rischia l'interruzione da qui a breve è l'VIII grazie a fondi accantonati che garantiranno però solo fino ad agosto, mentre tutti gli altri sono in difficoltà già da adesso e non sanno se arriveranno a coprire giugno. "Segnalazioni ci sono pervenute - ammette Aldina Ulrira, neopresidente della consulta cittadina, eletta ad aprile - ma per ora sono voci che vogliamo approfondire e verificare. C'è stata una prima riunione, ne faremo altre e vedremo se è un fenomeno reale, quanto è diffuso o se sono casi isolati".

La lettera delle commissioni capitoline

Per il Pd, però, il problema è evidentemente reale. Tant'è che il 31 maggio le presidenti delle commissioni politiche sociali e bilancio, Nella Converti e Giulia Tempesta, hanno scritto all'assessora al sociale Barbara Funari, alla vicesindaca e assessora al bilancio Silvia Scozzese, al capo di gabinetto del Sindaco Alberto Stancanelli e al Ragioniere Generale Marco Iacobucci chiedendo chiarimenti e rassicurazioni: "Questa situazione di grande incertezza - si legge nel documento - sta creando grande agitazione nei nostri territori e la stessa consulta cittadina sta manifestando profonda apprensione". Addirittura, secondo quanto risulta alle due commissioni che lo mettono nero su bianco, anche i fondi per finanziare i progetti del "durante e dopo di noi" sarebbero a rischio: "Una brusca e inaccettabile interruzione - concludono le due consigliere dem - con tutte le conseguenze che ne deriveranno e che andranno a scapito delle persone con disabilità e delle loro famiglie".

La Lega: "Assistenza a rischio, arriva uno tsunami sulle famiglie"

Dall'opposizione politica in assemblea capitolina arriva un attacco diretto all'amministrazione di centrosinistra. Per il capogruppo della Lega Fabrizio Santori "sta arrivando uno tsunami sulle centinaia di migliaia di disabili romani - le sue parole - ma il grido d’allarme delle famiglie e degli operatori del Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile cade nel vuoto da settimane: l’assistenza rischia di essere sospesa". La Lega ha quindi chiesto "l'immediata convocazione della commissione competente alla presenza di tutti i municipi". "Gualtieri batta un colpo - conclude Santori - cerchi di rendersi conto di quali sono le priorità e le reali esigenze dei cittadini. Tra le prime c’è certamente l’assistenza ai disabili e alle loro famiglie”.