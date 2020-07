La svolta tech del Comune: le informazioni le dà Romolo, assistente virtuale

Il Comune di Roma punta sulla tecnologia e la digitalizzazione per rendere progressivamente più semplici e accessibili i servizi online. L'ultima novità è Romolo, l'assistente virtuale integrato nel sito RomaRiparte: la piattaforma nata con l’intento di raccogliere tutte le informazioni relative alla fase di ripartenza dopo l’emergenza coronavirus.

Romolo: l'assistente virtuale sul sito di Roma Capitale

"Ciao, sono Romolo, il tuo assistente virtuale. Posso ricercare per te le FAQ disponibili" - il messaggio della finestrella di chat nella quale basterà digitare l'argomento al quale si è interessati per ottenere delle risposte.

"Il servizio, gestito con strumenti di intelligenza artificiale, basati su NLP (Natural Language Processing), - fanno sapere dal Comune - è stato avviato in via sperimentale e prevede la possibilità di veicolare informazioni/FAQ, riferite all’ambito post lockdown, al fine di accompagnare i cittadini nel progressivo percorso di ripartenza della città e dei servizi sul territorio".

Roma Riparte: sul sito le info le dà Romolo, l'assistente virtuale

Gli ambiti tematici spaziano, infatti, dalle informazioni sui trasporti a quelle sulla scuola, fino alle misure per muoversi in città e vivere al meglio gli spazi aperti, dai parchi alle spiagge. ROmaBOT offre un aiuto immediato all’utente, ha un’interfaccia intuitiva e semplice da usare, oltre a essere uno strumento a fruizione libera: non richiede nessuna forma di autenticazione.

"L’obiettivo perseguito è quello di favorire una progressiva riduzione delle richieste di informazioni agli sportelli fisici o attraverso il canale telefonico, favorendo l’attuazione di un nuovo modo di interagire tra Roma Capitale e i cittadini, valorizzando le possibilità offerte dagli strumenti digitali".