A Ostia il sit-in per chiedere strade più sicure: "Vogliamo mille attraversamenti rialzati in tutta Roma"

Dalla raccolta firme online alle strade. Questa mattina a Ostia si è tenuto un sit-in organizzato dal gruppo di Azione del X Municipio, lanciato dal consigiliere della Regione Lazio ed ex candidato presidente, Alessio D’Amato. Da settimane, infatti, Azione, insieme all’Associazione italiana familiari vittime della strada, ha lanciato l’iniziativa “Lazio Strade sicure”. L’obiettivo è quello di realizzare mille attraversamenti rialzati in tutta Roma per fermare le strade di pedoni e ciclisti.

La petizione

La petizione online serve per far approvare una legge che possa rendere sicure le strade e, soprattutto, dimezzare il numero di incidenti entro il 2030 per arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050, in primo luogo partendo dalla prevenzione. Dall’inizio della campagna, partita ad inizio febbraio, sono state raccolte più di mille adesioni ed il numero continua a salire.

Strage senza fine

Solo per rimanere ad Ostia, pochi giorni fa è morta Alba Ronconi, una signora di 82 anni che stava semplicemente attraversando la strada . Durante il sit in che si è tenuta questa mattina, sabato 17 febbraio, è stata ricordata anche Carmen Gattullo, giovane studentessa morta investita nel 2015 .

Il sit-in

I partecipanti si sono riuniti a piazza della Stazione vecchia. I partecipanti hanno mostrato, grazie a video e foto, quanto sia difficile attraversare lungo le strade del litorale, un problema comunque comune alla maggior parte (se non a tutti) i quartieri di Roma. Del resto, nel 2023 sono stati ben 42 i pedoni investiti sulle strade della Capitale. E mentre si discute ancora se e quando realizzare nuove zone 30, la strage continua.

"Serve maggiore attenzione per la sicurezza stradale. Dobbiamo innanzitutto proteggere gli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti. Chiediamo mille attraversamenti pedonali rialzati in tutta Roma e aree limitrofe. Si sta facendo troppo poco, e la gente continua a morire sulle strade. Diciamo basta a questa violenza delle auto, ecco perché ho lanciato la etizione Lazio Strade Sicure patrocinata dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – AIFVS, che si può firmare sul sito www.laziostradesicure.it rivolta al Consiglio regionale del Lazio” ha dichiarato, in una nota, il consigliere della Regione Lazio, Alessio D’Amato insieme a d’Amato c’erano Andrea Bozzi, consigliere municipale di Azione, Raffaella Vecchiarelli, coordinatore Municipio X di Azione, e Sergio Toscano, responsabile della sede di Roma dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada aps – AIFVS.