Servizi anagrafici in tilt, l'assessore Catarci chiede aiuto al gabinetto del sindaco

Sembrava che i problemi fossero stati superati. Si sono invece ripresentate nuove criticità che hanno mandato in tilt gli uffici. Così, l’assessore al personale di Roma Capitale, Andrea Catarci, ha scritto al gabinetto del sindaco per chiedere di trovare una soluzione definitiva per la piattaforma Sipo. Parliamo del software con il quale vengono gestiti, tra gli altri, i servizi anagrafici e di stato civile. A Roma è già complicato riuscire ad ottenere una carta d’identità. Con i programmi che “crashano” un giorno si e l’altro pure, a subire disagi non sono solo i cittadini ma anche gli impiegati comunali.

Piattaforma inutilizzabile

I problemi sono iniziati nel pomeriggio del 25 marzo. Il sistema informatico di Roma Capitale è andato in tilt paralizzando il rilascio di nuove carte d’identità e certificati. Parliamo, in particolare, della piattaforma Sipo, il sistema informativo della popolazione utilizzato dagli uffici di Roma Capitale. Il blocco è perdurato anche nei giorni seguenti, tanto che gli uffici non hanno potuto lavorare fino alla mattinata di giovedì 28 marzo.

Nel pomeriggio, però, ad andare ko è stato il sistema relativo ai cambi di residenza. Questo servizio è rimasto inattivo anche nei giorni seguenti, almeno fino al 2 aprile quando, dalle 10:00 alle 12:40 circa, si è nuovamente bloccata tutta la piattaforma Sipo.

La nota di Catarci

Così, mercoledì 3 aprile, l’assessore al personale di Roma, Andrea Catarci, ha scritto al gabinetto del sindaco per sottolineare “l’esigenza di acquisire una risposta utile e risolutiva alla definizione delle problematiche”. Il quadro, del resto, è drammatico.

Dopo che il 28 marzo la problematica “sembrava essersi avviata a soluzione” dopo un fermo di tre giorni consecutivi, si continuano a registrare “criticità, ad oggi peraltro non ancora superate, riguardanti l’applicativo riferito alle richieste di cambio di residenza online”. Un problema non da poco visto che “costituisce il canale più largamente utilizzato dall’utenza per richiedere la registrazione delle proprie variazioni di residenza” accelerando, quindi, anche il lavoro degli uffici. Come se non bastasse, questo servizio “risulta vieppiù strategico in vista dell’imminente consultazione elettorale europee 2024, tenuto conto che l’esercizio del diritto di elettorato attivo è strettamente correlato al perfezionamento dell’iscrizione anagrafica”.

Disservizi all’utenza

Nel frattempo, aumentano le proteste dei cittadini i quali, magari, hanno urgenza di ottenere documenti e certificati. Ne è consapevole anche Catarci che scrive come “una funzionalità informatica nel tempo così parcellizzata, connotata da costanti e protratti periodi di fermo” determini “notevoli disservizi all’utenza, sia con riferimento alla predisposizione degli atti di stato civile da emettere a vista (registrazione nascite e decessi), sia in relazione agli atti di stato civile già programmati” come la celebrazioni di matrimoni, unioni civili, separazione, divorzi o giuramenti di cittadinanza. Per non parlare del rilascio delle carte di identità “i cui appuntamenti vanno tutti riprogrammati” e, più in generale, e delle criticità di “tutti i servizi anagrafici on line e a sportello”.

Personale in mobilitazione

Come se non bastassero i servizi bloccati ed i cittadini inferociti, il sindacato di base SGB ha proclamato la mobilitazione del personale di Roma Capitale. I lavoratori, “obbligati a scrivere a mano gli atti di stato civile”, devono anche far fronte alle proteste degli utenti. “Il progetto di digitalizzazione che avrebbe dovuto abbreviare i tempi di lavorazione di tanti servizi, tra cui le residenze, si è trasformato in un incubo fatto di anomalie, penuria di dati certi, mancata integrazione tra i sistemi – scrive in una nota Mary Garau di Sgb - e viziato da continui errori di comunicazione”. Intanto “le richieste si accumulano ed i lavoratori dell'anagrafe centrale e dei 15 Municipi sono in prima linea a parare lamentele e rimostranze. Per questo hanno indetto una prima assemblea sindacale di tutto il personale anagrafico per il prossimo 8 aprile come primo momento di mobilitazione”.

Cosa è accaduto al sistema informatico?

Secondo quanto emerso finora, il blocco è scaturito in seguito ad un intervento effettuato per l’implementazione del sistema di sicurezza informatica. Lo ha confermato a RomaToday lo stesso Catarci, spiegando che si trattava di interventi legati alla cybersecurity. “Un’operazione che però ha impattato su tutto quello che dialoga con il sistema” aveva spiegato l’assessore. Ancora oggi i tecnici sono all’opera per risolvere le criticità.