Il sistema informatico del Comune va in tilt. Anagrafe paralizzata

Il sistema informatico di Roma Capitale è andato in tilt, così da tre giorni i servizi anagrafici sono completamente paralizzati. Per i cittadini è impossibile ottenere qualsiasi tipo di estratto di stato civile o certificato.

Il sistema informatico di Roma in tilt

“Ieri non era consentito nemmeno di fare le verifiche anagrafiche necessarie per il rilascio delle carte d'identità” ci racconta un dipendente dell’anagrafe. Così molti appuntamenti presi dai cittadini mesi fa sono saltati, rimandati ad altra data nella quale si sovrapporranno ad altri già in agenda. In qualche ufficio non funzionano nemmeno i pagamenti con carta, gli unici consentiti.

“Grosse criticità e rallentamenti riguarderebbero anche gli atti di pubblicazione dei matrimoni e le registrazioni delle unioni di fatto che, peraltro, dovrebbero essere effettuate entro due giorni dalla richiesta” fa presente l’ex assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, al quale sono arrivate numerose segnalazioni.

Cosa succede negli uffici anagrafici del Comune

Utenti indispettiti, dipendenti in difficoltà. È in primis la piattaforma Sipo, il sistema informativo della popolazione utilizzato dagli uffici di Roma Capitale, a non funzionare. In “down” pure la sezione della casa digitale del cittadino dedicata ai certificati anagrafici, quella da cui è possibile richiedere e scaricare alcuni documenti accedendo semplicemente al portale online.

“È necessario e urgente procedere con l'immediata indentificazione dei problemi e la celere risoluzione degli stessi. Non si tratta di esaminare semplicemente le criticità odierne, ma di analizzare a fondo un'infrastruttura tecnologica che fa acqua da tutte le parti e che rende un vero e proprio calvario tanto il lavoro dei dipendenti quanto la fruizione del servizio da parte del cittadino. Un declino, questo, che non può assolutamente proseguire nell'indifferenza. L'amministrazione Gualtieri accenda un faro e intervenga subito" l’esortazione di De Santis.

I dipartimenti al lavoro per ripristinare i servizi

E i dipartimenti di Roma Capitale stanno lavorando. La direzione anagrafe già da lunedì scorso ha allertato i colleghi della trasformazione digitale. Secondo quanto si apprende da una comunicazione interna che RomaToday ha potuto visionare il blocco della piattaforma Sipo sarebbe riconducibile ad “un più ampio contesto tecnologico afferente l'infrastruttura informatica in gestione al dipartimento trasformazione digitale che sta operando ai fini della soluzione delle criticità in essere”. Intanto i cittadini attendono, il personale degli uffici anagrafici prova a placare proteste e malumori.