Elezioni regionali Lazio, Sinistra italiana non sosterrà Alessio D'Amato

La galassia a sinistra del partito democratico perde pezzi. Sinistra Italiana, la formazione che fa capo a Nicola Fratoianni, ha deliberato la propria posizione in merito alle prossime elezioni regionali del 12 febbraio, annunciando di fatto la fine dell'alleanza con i Verdi di Angelo Bonelli. "Non staremo con il Pd e Calenda. Per un'incompatibilità su elementi portanti e un profilo politico a guida Calenda che sostiene Alessio D'Amato". A parlare, all'agenzia Ansa, è il segretario regionale di Sinistra Italiana, Massimo Cervellini al termine dell'assemblea regionale del partito.

Cervellini ha spiegato: "Siamo per l'ecosostenibilità, sanità e trasporti pubblici. In questo campo non possiamo esserci". Quindi una punta polemica nei confronti degli ultimi alleati alle politiche: "Ovviamente cercheremo, in queste ore, di verificare se c'è la possibilità di mantenere l'alleanza con i verdi ma li vediamo ancora 'attratti' da questo campo con il Pd".

Cosa farà quindi Sinistra Italiana?: "Visto che non c'è un tempo infinito, partiremo presto con le interlocuzioni con il Movimento 5 stelle e con le altre forze di Sinistra".

Bocche cucine dall'alleato (o ex alleato) Angelo Bonelli che, laddove scegliesse di appoggiare il M5S, si ritroverebbe in squadra Pecoraro Scanio, ex ministro e fiero sostenitore di Conte e di Virginia Raggi. Data decisivia potrebbe essere il 17 quando l'ex premier potrebbe annunciare il candidato del movimento. In programma infatti l'assemblea regionale del coordinamento 2050, gli ex dell'area LeU, da De Pretis a Cento a Fassina, dove sarebbe prevista anche la presenza del leader M5s Giuseppe Conte.