Rifiuti Roma, il sindaco di Viterbo: “Siamo stanchi di queste continue ordinanze regionali”

“Oggi è mio dovere salvaguardare il mio territorio da una pressione esagerata in termini di tonnellate di rifiuti”, risponde al telefono trafelato dopo una mattinata di riunioni Giovanni Maria Arena, sindaco di Viterbo, sostenuto da una coalizione di centrodestra. Siamo all’indomani dell’ordinanza regionale con la quale il presidente Nicola Zingaretti ha instradato i rifiuti di Roma Capitale nei siti di Viterbo e Civitavecchia, sottolineando la “manifesta incapacità” della sindaca Virginia Raggi nel far fronte al problema. “I comuni”, sottolinea Arena al telefono con Roma Today, “subiscono quelle che sono le norme nazionali e regionali. Noi, al di là del sensibilizzare la Regione e dare un forte segnale di contrarietà, non possiamo fare”.

“Spero che questo rimpallo continuo di responsabilità fra Regione e Roma Capitale possa finalmente finire. Stiamo vedendo la città di Roma che è entrata in piena crisi ambientale e quindi in questo momento c’è solo la discarica di Viterbo che opera su tutta la Regione Lazio. Diverse volte la Regione si è impegnata a risolvere il problema, ma commissariamenti non arrivano, né altre forme di tutela per la Tuscia”.

“Viterbo, in base all’ordinanza, dovrebbe sopportare i rifiuti romani per due mesi e mezzo, mettendo a rischio la durata programmata della discarica viterbese. Il sito di Viterbo da anni sopperisce alle inadempienze di Roma, accogliendo oltre i rifiuti di Rieti anche quelli di altri comuni del nord della provincia di Roma, ora si vuole continuare a scaricare su Viterbo anche i rifiuti di Roma città. Mi sembra assolutamente necessario un commissariamento che faccia aprire quelle discariche che per un motivo o per l’altro non vengono utilizzate. Noi chiederemo un incontro al presidente Zingaretti per capire quali possano essere le alternative all’utilizzo del nostro sito: io devo pur dare risposte al mio territorio, non posso assistere passivamente alle decisioni che vengono prese a Roma”.