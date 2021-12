"Territori troppo grandi per un solo comandante": i vigili chiedono quattro dirigenti in più e lanciano l'allarme Giubileo

Alla polizia locale di Roma mancano quattro dirigenti rispetto alla pianta organica prevista. Quattro figure messe a bilancio, per le quali sono quindi già disponibili del soldi, ma che l'amministrazione capitolina, tanto nella consiliatura Raggi quando in quella appena iniziata di Gualtieri, non individua. Ed i sindacati hanno deciso di farsi sentire, portando la questione al tavolo convocato in Campidoglio giovedì scorso.

La punta di un iceberg, quella gestionale, che riguarda però le carenze endemiche di organico del Corpo, per le quali Giancarlo Cosentino della Cisl, chiede di intervenire immediatamente. "Il sindaco Gualtieri, in qualità di commissario per il Giubileo, si faccia interprete delle necessità di organico del nostro Corpo. Serve un intervento del Governo perché Roma si troverà di fronte delle sfide per affrontare le quali è necessario prepararsi da oggi, anche derogando all'attuale piano assunzionale".

I dirigenti in più

I quattro dirigenti in più servirebbero, è l'opinione comune di tutti i sindacati presenti al tavolo, per far tornare a 19 il numero dei gruppi territoriali, ovvero quelli prima dell'accorpamento di quattro municipi.

Una proposta giunta nel corso di una riunione per parlare della macrostruttura del Corpo. Una riunione "interlocutoria" anche per l'assenza della parte politica, con il capo di gabinetto Albino Ruberti presente solo per annunciare un impegno imprevisto e quindi la mancata presenza alla riunione. Così Angelo Ottavianelli, direttore del dipartimento risorse umane, non ha potuto far altro che prendere nota delle proposte e aggiornare il tavolo.

In sostanza i sindacati hanno chiesto il rispetto della macrostruttura messa nero su bianco e che per la polizia locale prevede 26 dirigenti. Attualmente invece sono 22, di cui 15 sui gruppi territoriali, 3 per i gruppi speciali e 4 al comando. Nella proposta di Cgil-Cisl-Uil e Csa i quattro dirigenti darebbero la possibilità di ripristinare i vecchi comandi. In particolare il I Prati, il II Sapienza, il V Casilino e il VII Appio. "Oggi i comandanti di questi gruppi si ritrovano a gestire territori enormi", afferma Franco Cirulli della Uil Fp Roma. "In questi territori, più che altrove, si vivono delle difficoltà gestionali, che sarebbero facilmente superabili con il semplice rispetto di quanto previsto nella pianta organica".

L'emergenza Prati

Al tavolo le rappresentanze sindacali hanno portato soprattutto l'esempio del I Prati, "un comando - spiega Cosentino - ridotto oggi ad un avamposto periferico ma che nella realtà si ritrova a fronteggiare flussi di traffico imponenti e incombenze che, con l'avvicinarsi del Giubileo, diventeranno enormi. Avere una figura di comando operativo è fondamentale per gestire al meglio quello che occorre, anche in accordo con il Vaticano".

Gli altri municipi

Il problema è molto sentito anche su altri territori. "Nel VII Tuscolano ad esempio - denuncia ancora Cirulli - un solo comandante si ritrova a gestire un territorio che va dal centro di Roma fino ai suoi confini. Oltre 300.000 abitanti, con altri 20.000 arrivati di recente per l'arrivo di Torre Spaccata". "Di fronte a questi numeri - aggiunge Cosentino - è ovvio avere problemi gestionali, con i comandanti che fisiologicamente si ritrovano a ignorare problemi lontani da loro". Discorsi che si ripetono identici nel V municipio e nel II.

Il Giubileo e le altre sfide per Roma

Un'emergenza direzionale che fa il paio con quella di organico più volte denunciata nel corso di questo anno. Numeri inferiori a quanto previsto dalla legge regionale e che le immissioni in organico della giunta Raggi, anche con l'ultimo concorso, non hanno risolto. "Bisogna programmare e intervenire immediatamente - denuncia Cosentino -. Con questa situazione, senza interventi, tra prepensionamenti e organici già ridotti all'ossa rischiamo di arrivare al 2025 con poco più di 5000 vigili". Cosa fare quindi? "Bisogna derogare da quello che è il piano assunzionale previsto, anche con stanziamenti del Governo - conclude Cosentino -. In questo senso chiedo al sindaco Gualtieri di farsi interprete di questa esigenza con l'esecutivo nazionale: c'è bisogno di più vigili, di un ringiovanimento del Corpo. Lo richiedono sfide come il Giubileo e speriamo l'Expo 2030".