Elezioni suppletive, la candidatura di Simonetta Matone è ufficiale. Salvini: "Il Pd ha già vinto? Mai dire mai"

La trattativa è chiusa. Simonetta Matone è la candidata del centrodestra nel collegio Roma 1 alle elezioni suppletive per la Camera. L'ufficialità è arrivata in queste ore dopo l'accordo siglato tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia nella tarda serata di ieri. "È una candidatura romana, di persona che vive, lavora e fa la spesa nella zona dove si voterà" dice Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla Camera. Matone, lo ricordiamo, è già la capogruppo della Lega in Campidoglio, unica eletta insieme a Fabrizio Santori alle amministrative di ottobre. Un flop totale per i leghisti con la lista ferma al 6% e solo due seggi sbloccati.

"Abbiamo scelto una persona nota e stimata - spiega Salvini - ritengo sia l'espressione migliore per quello che il Pd ritiene un suo territorio. Ma io dico 'mai dire mai' a chi dice che il Pd ha già vinto, che è un collegio già perso per noi". Previsioni ottimistiche a parte, stando ai dati, è difficile che il collegio chiamato al voto cambi colore. Nel 2018 Paolo Gentiloni lo conquistò con il 42% dei voti, lo stesso Gualtieri nel 2020 con il 62%. Qui il centrodestra non ha mai sfondato.

Una sfida al femminile

Nella competizione elettorale del 16 gennaio, Matone sfiderà Cecilia D'Elia, schierata dal Partito democratico. Oggi portavoce della Conferenza delle donne democratiche, in passato è stata assessora alla Semplificazione, alla Comunicazione e alle Pari opportunità del Comune di Roma, nella giunta Veltroni, e assessore alle Politiche culturali della provincia di Roma, nella giunta Zingaretti. Parentesi anche come assessore al Sociale in municipio II, con Francesca Del Bello.



A Cecilia D’Elia del Pd si contrapporrà Elena Bonetti di Italia Viva. L'accordo chiesto dai renziani ai dem non è stato possibile, specie perché le dimissioni di Bonetti, insieme a quelle di Teresa Bellanova, decretarono la fine del governo giallo-rosso. Una mossa imperdonabile che impedisce a Letta di scendere a patti. Nessun confronto nemmeno con Carlo Calenda, nonostante il leader di Azione abbiamo ritirato nelle scorse ore la candidatura della consigliera Valentina Grippo chiedendo di trovare "una candidatura insieme". Nel centrosinistra il "campo largo" più volte evocato non c'è.