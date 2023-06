La Roma di Silvio Berlusconi. I luoghi, i sindaci, i governatori: tutto sul rapporto del Cavaliere con la Capitale

Era il 1993 e Silvio Berlusconi scendeva in campo per la prima volta, con tanto di manifesto politico in pillole, proprio nella competizione elettorale per la guida della Capitale. "Tra Fini e Rutelli, se fossi a Roma il 5 dicembre voterei certamente per Fini - dichiarava dall'Euromercato di Bologna - è un esponente politico che rappresenta bene i valori del blocco moderato nei quali credo: il libero mercato, la libera iniziativa, la libertà di impresa, insomma tutto ciò che va sotto il nome di liberismo". Berlusconi è morto oggi a Milano. Nella città meneghina è nato e cresciuto, ma anche a Roma ha lasciato la sua firma, per aver governato il Paese per vent'anni dai palazzi del potere, per averne influenzato la politica cittadina, e per tutti quei luoghi della città che ha frequentato e reso celebri.

Il Cavaliere e le elezioni romane

Alle ultime elezioni politiche del 25 settembre 2022 si è candidato nel Lazio, intervenendo in diretta telefonica alla presentazione dei suoi candidati, tornando a parlare della necessità per Roma di avere un suo "statuto speciale". Sempre da lontano, stavolta via social, aveva dato la sua "benedizione" al candidato di centrodestra alle amministrative del 2021, Enrico Michetti, elogiandone la provenienza civica e moderata. Ma ben più determinante fu nelle precedenti competizioni elettorali.

Prima nel 2008, sponsor nazionale di Gianni Alemanno contro Francesco Rutelli, al quale poi da Presidente del Consiglio nel 2009 autorizzò con decreto il piano di rientro dal debito del Comune di Roma, un accordo che prevedeva il versamento di 500 milioni di euro nelle casse capitoline. E ancora nel 2010 fu sua la scelta di candidare alla Regione Lazio Renata Polverini, allora segretaria dell'Ugl, dopo accese liti e battibecchi con Gianfranco Fini. La stessa Polverini, è poi uscita da Forza Italia e rientrata due anni fa, nel 2021: "Mi ha convinto il Presidente".

Ma tornando alle elezioni, è ancora nel 2016 che Berlusconi fa sentire la sua longa manus sugli equilibri elettorali cittadini. Il mancato appoggio a Giorgia Meloni candidata sindaco certo influenzò la vittoria finale di Virginia Raggi. L'appoggio prima a Guido Bertolaso e poi ad Alfio Marchini, lo ricordiamo, spaccò il centrodestra togliendo un importante bacino di voti a Meloni. Fu un passaggio chiave nella storia delle continue liti e frizioni del Cavaliere con l'attuale premier. Il primo non perdonò mai alla seconda la fondazione nel 2014 di Fratelli d'Italia, figlio della scissione dal Popolo della Libertà. E il mancato appoggio alle comunali è letto da più parti come una sua personale vendetta politica. A condire le polemiche di quelle settimane di campagna elettorale la frase rivolta dal Cav a Meloni, allora incinta della figlia: "Non può fare la mamma e il sindaco".

Palazzo Grazioli e i ristoranti preferiti

Influenze politiche del Cav su Roma ma anche luoghi del potere che da Roma hanno segnato la storia d'Italia. Uno su tutti, Palazzo Grazioli, la prima residenza romana di Berlusconi. Due piani nel cuore di Roma a due passi dal Senato e dalla Camera, venne affittata nel 1996, a un costo di 480mila euro l'anno. Un'enormità anche per la famiglia Berlusconi che la lasciò nel 2020 spostandosi a Villa Grande, sull'Appia antica, nell'ex casa del registra Franco Zeffirelli. La acquistò da lui nel 2001 lasciandogliela in comodato d'uso. Una meravigliosa residenza immersa nel verde, nel cuore della strada consolare più antica della città.

Palazzo Grazioli, dicevamo, storica sede di comizi del leader ai parlamentari del partito, di confronti interni, di manifestazioni in suo sostegno negli anni dei processi giudiziari, di accaniti cortei dei sindacati quando era premier. Da qui, dalle lussuose stanze della celebre dimora (con tanto di lettone si dice regalato direttamente dall'amico Vladimir Putin) partirono le prime denunce su cene e festini che invece di politico avevano poco. Siamo tra il 2008 e il 2009 e far scoppiare la bomba mediatica pensò Patrizia D'Addario raccontando di una serie di incontri con ragazze appositamente reclutate per il presidente Berlusconi dall'imprenditore Giampaolo Tarantini, poi accusato di associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione nel processo Escort.

Palazzi del potere, riunioni e summit più o meno ufficiali ma anche appuntamenti "mondani", pranzi e cene fuori che si sono consumati nei ristoranti romani preferiti del Cavaliere. Primo della lista Il Palato di Alfredo aperto nel 2013 in via Metastasio niente di meno che dal suo maggiordomo di fiducia. E ancora ha spesso cenato da Baghetto, al Ghetto, specializzato in cucina kosher. Classiche le cene prenatalizie con i parlamentari, e qui si va da location di extra lusso dentro al Chiostro del Bramante o sulla terrazza panoramica dell'Hilton ai tavoli di Checco dello Scapicollo sulla Laurentina.

Gli incontri con i capi di Stato

E ancora c'è Roma al centro degli incontri tra Berlusconi e i grandi Capi di Stato. Due celebri, il primo con Muammar Gheddafi. Il leader libico, alla sua prima visita in Italia, venne ospitato in un'immensa tenda in stile beduino con 40 amazzoni, sue guardie personali, piantata per l'occasione a Villa Pamphili. Era il 10 giugno 2009. Roma fu letteralmente paralizzata per l'arrivo del leader. Fu lui a chiedere espressamente all'ex presidente del Consiglio di poter ripetere le sue abitudini di vita durante l'alloggio nella Città Eterna, e a volere proprio "alloggiare" nello splendido parco nel cuore di Monteverde.

Altro pezzo di storia ha come sfondo Pratica di Mare, frazione di Pomezia. Era il 28 maggio 2002 quando Silvio Berlusconi, durante il suo secondo mandato da presidente del Consiglio, a pochi chilometri da Roma, il vertice con i 19 rappresentanti della Nato dove fu invitato anche Vladimir Putin. Durante l'incontro venne firmata la carta conosciuta come Dichiarazione di Roma, che aprì le porte della Nato anche alla Russia. Poi rivendicata dallo stesso Berlusconi e adepti azzurri come il trattato "che pose fine a più di cinquant'anni di guerra fredda".