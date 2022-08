Elezioni, Silvio Berlusconi: "Presenteremo un progetto per Roma, di cui mi farò carico io stesso"

"Ho voluto essere personalmente candidato a Roma e nel Lazio, per testimoniare il nostro impegno per Roma capitale. Forza Italia si impegna a presentare un 'progetto Lazio' e un 'progetto Roma'". Lo dice Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con la presentazione dei candidati nel Lazio alle politiche del 25 settembre. L'ex premier è capolista in uno dei listini proporzionali al Senato. Tra i nomi in corsa della truppa azzurra anche i forzisti Annagrazia Calabria, Paolo Barelli, e il coordinatore nazionale Antonio Tajani. "Da tempo - ricorda Berlusconi - proponiamo uno status speciale per Roma capitale, con una legge costituzionale, come avviene per le altre capitali europee".

E ancora: "Il Lazio da molto tempo ha bisogno di grandi interventi anche infrastrutturali, penso alla necessità di una nuova viabilità che colleghi Roma a Latina e alla parte sud della Regione, rivalutando la grande vocazione turistica. Penso alla ricostruzione delle zone terremotate nel nord del Lazio. È doveroso rilanciare le attività produttive dell'intera regione. Per tutto questo Forza Italia si impegna a presentare e realizzare un progetto Lazio e un progetto Roma di cui io stesso mi farò carico". "È interesse di tutti gli italiani e in particolare dei cittadini del Lazio sostenere Forza Italia - ha proseguito l'ex premier - Roma e il Lazio, che hanno provato il malgoverno della sinistra e dei grillini, non possono che scegliere noi".

Interviene anche il coordinatore nazionale degli azzurri Antonio Tajani: "Per noi il Lazio è una regione importantissima, abbiamo deciso di impegnare qui tutti i dirigenti del partito. Non sottovalutiamo il ruolo della Capitale e di tutte le province importantissime dal punto di vista economico della regione. Pensiamo ai tanti settori, dall'industria, all'agricoltura, al turismo".