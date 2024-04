La street art per "colorare" il cantiere della metro C. Silos d'artista a piazza Venezia

Puntare sulla street art per decorare uno dei cantieri più impattanti della città: quello allestito a piazza Venezia. L’area, per i prossimi dieci anni, è interessata dai lavori necessari a realizzare la stazione della metro C. Per questo, da alcuni mesi, ospita dieci silos di metallo. Le loro dimensioni sono tali da imporsi alla vista di chiunque si trovai a passare nella zona. Potrebbero, però, essere valorizzati.

Un cantiere fondamentale

“La stazione Metro C di piazza Venezia è una grande opera che guarda al futuro, strategica per il sistema dei trasporti capitolino e collegherà il centro alla periferia est della città. Un cantiere di fondamentale importanza ma di sicuro impattante visivamente, con il quale romani e turisti devono convivere per i prossimi anni” ha ricordato la presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli. Da questa premessa è nata una proposta che, la seconda carica del Campidoglio, ha depositato in Aula Giulio Cesare.

Il ricorso alla street art

“Con grande sensibilità e attenzione per l’immagine e la promozione di Roma, lanciamo l’idea di realizzare opere di pittura contemporanea sui silos attualmente presenti nell’area, rendendoli elementi di arte urbana coniugando al tempo stesso l’esigenza di tutela del paesaggio e valorizzazione del contesto in cui sono inseriti” ha spiegato Celli. Negli ultimi 10 anni la città ha sperimentato il talento di decine di street artist, giunti da tutti gli angoli del pianeta. Hanno decorato facciate delle scuole, lotti popolari, interi edifici. Non era finora mai accaduto di vederli all’opera sui silos. Con le loro pitture mangia smog, potrebbero essere anche utili nel mitigare l’impatto del CO2 emesso dalle migliaia di auto che, quotidianamente, transitano nell’area.

La proposta del Campidoglio

“La mozione, condivisa da altri colleghi consiglieri e depositata oggi, sarà portata in Assemblea capitolina nelle prossime settimane – ha dichiarato Celli – Chiederemo di attivare le procedure necessarie per selezionare artisti ai quali affidare la realizzazione di opere pittoriche sulla superficie dei silos nei cantieri della Metro C nella tratta Colosseo – Venezia, anche ad esposizione temporanea”.