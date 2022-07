Gualtieri: "Roma città più sicura di Milano, Napoli, Firenze, Bologna"

Un tema "molto sentito" quello della sicurezza a Roma. Anche se, secondo i dati riferiti dal sindaco, la Capitale sarebbe più sicura rispetto alle altre città d'Italia vedi Milano, Firenze, Torino, Bologna e Napoli. "Nel 2020 - ha detto Gualtieri in aula Giulio Cesare - il numero dei reati denunciati a tutte le forze dell'ordine è nell'ordine di 135.033, con un andamento in costante calo negli ultimi 10 anni".

I dati

Il tasso di delittuosità, ha spiegato ancora il primo cittadino Gualtieri, "nel quinquennio 2011-2015 è stato di 74,7 per 1000 abitanti, e in quello successivo 2016-2020 è stato di 59x1000. Con il Covid, nel 2020, questo tasso si è ridotto a 48,7 per 1000, nel 2021 la stima è di 52 per 1000, dato che rimane, comunque, più basso della media del quinquennio precedente". Esiste, ammette il sindaco, "un tema di percezione che non va trascurato, perché incide sul tema della qualità della vita dei romani e delle romane, che non si sentono a proprio agio".

La presenza della criminalità organizzata a Roma "pesa in tanti settori chiave e anche in quello dei rifiuti che è particolarmente permeabile, secondo quanto ci dicono gli esperti, a fenomeni di infiltrazione". È evidente, ha proseguito, "che, al netto dell'esito delle indagini sui diversi incendi - sulla loro natura colposa o dolosa, che in alcuni casi appare già molto evidente, e poi sulla matrice di questa dolosità e sulle ragioni che hanno portato i diversi piromani ad appiccare gli incendi, in una stagione che li rende pericolosi per le ondate di caldo - ha detto il sindaco - al netto del lavoro di ricostruzione e indagine della magistratura, tutto questo ci rende ancora più determinati nella volontà di far fare a Roma un salto di qualità all'intero ciclo dei rifiuti, sul piano dell'efficienza, della trasparenza e della sostenibilità ambientale, con impianti moderni, a partire dal termovalorizzatore, a controllo pubblico, vicini e nella città".

E' importante, secondo Gualtieri, "non soltanto per pulire Roma e risparmiare risorse, ma anche per contribuire a prevenire e contrastare rischi di infiltrazioni criminali nella filiera dei rifiuti. Ribadisco, non ci faremo intimidire e andremo avanti con la massima determinazione", ha concluso.

Gli interventi per il Giubileo

Nel piano straordinario per il Giubileo "abbiamo previsto di stanziare 30 milioni di euro per il potenziamento dell'illuminazione pubblica, l'illuminazione artistica, il potenziamento dell'illuminazione intorno alle basiliche e alle stazioni". Si prevedono, inoltre, "5 milioni di euro per nuovi impianti di videosorveglianza, da integrare negli impianti di videosorveglianza precedentemente attivate. Confidiamo di dare attuazione al protocollo sul Censimento di fonti di videosorveglianza siglato con Viminale e Regione Lazio".

Violenza sessuale e femminicidio

Sul fronte della sicurezza a Roma "il tema della violenza sessuale e dei femminicidi appare particolarmente rilevante e preoccupante, anche tenendo conto del fatto che le violenze sessuali denunciate sono inferiori a quelle effettivamente commesse. Sembrerebbe per altro che non ci sia stata una riduzione durante il periodo del Covid, con un tasso di delittuosità stabilmente preoccupante" spiega il sindaco all'aula.

"Questo rende prioritario e fondamentale il contrasto alla violenza sulle donne". Da qui le risorse stanziate a bilancio per proseguire tutti i servizi operativi e rafforzarli, "con la creazione di una nuova Casa rifugio, cofinanziata da fondi nazionali e locali, e di una Casa per la semi autonomia in un immobile già ristrutturato e messo a disposizione dal municipio VIII, due centri antiviolenza in due immobili ristrutturati e confiscati alle mafie nei municipi V e XIII, due centri antiviolenza su due immobili per cui sono in corso interlocuzioni con i municipi VI e X". "Le risorse - ha concluso Gualtieri - in variazione di bilancio sono finalizzate alla realizzazione di questi servizi".