Sicurezza e degrado, ora che c'è il nuovo prefetto può partire la cabina di regia su Termini

Il senso di insicurezza che si respira nell'area intorno alla stazione Termini, quartiere Esquilino-Castro Pretorio, è un tema centrale per gli abitanti e i commercianti. Dalle aggressioni ai turisti e in particolare alle donne, alle condizioni degradanti di chi è costretto a vivere in alloggi di fortuna ciclicamente sgomberati, passando per scippi e rapine: lo stato di salute del quadrante non sembra essere migliorato. Per questo, grazie anche all'insediamento del nuovo prefetto di Roma Lamberto Giannini, dalla prossima settimana prenderà il via la cabina di regia interistituzionale.

La cabina di regia su Termini

L'annuncio arriva da Monica Lucarelli, assessora alla sicurezza attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale: "Con questa cabina interistituzionale - ha spiegato - discuteremo azioni efficaci nei quartieri Castro Pretorio, Termini ed Esquilino". Nel frattempo l'assessora sta incontrando residenti e commercianti della zona, che a inizio maggio avevano lanciato un appello all'amministrazione, al ministro dell'interno e alla ministra delle politiche sociali e anche a Caritas chiedendo azioni incisive.

Aggressioni e accoltellamenti, i turisti tremano

Andando a ripercorrere la cronaca più recente, è evidente che le criticità del quadrante con al centro la stazione Termini non possono essere risolte con interventi spot. Il 23 aprile una turista spagnola è stata palpeggiata e derubata davanti ad un albergo in via Magenta. Ancor più grave quanto accaduto nelle ultimissime ore del 2022, quando un uomo di cittadinanza polacca, Alexander Chomiak, ha accoltellato una turista israeliana. Episodio simile a febbraio, quando un uomo di 46 anni è stato aggredito e ferito gravemente all'addome in via Giolitti da tre uomini che lo hanno rapinato.

Emergenza sociale: gli inutili sgomberi di migranti e senza dimora

C'è poi il discorso dell'emergenza sociale legata a transitanti e senza dimora che affollano l'area. Da via Giolitti a via Marsala, da viale Pretoriano a via Masaniello e viale Castro Pretorio: ciclicamente le tendopoli di disperati si ricreano, dopo ogni sgombero da parte delle forze dell'ordine. A comporre questo popolo di invisibili sono prevalentemente cittadini stranieri, quasi tutti africani, in parte fuoriusciti dai centri di accoglienza straordinaria allestiti dalla prefettura. La presenza del dormitorio gestito dalla Caritas di Roma e delle decine di volontari che ogni notte distribuiscono viveri e coperte, spingono queste persone a rimanere nei pressi della stazione. La stessa Caritas, per voce del suo direttore Giustino Trincia, ha chiesto di aprire un dialogo sull'emergenza.

L'assessora: "Finora misure inutili"

“Le misure messe in campo fino ad oggi non sono state risolutive - ha detto l'assessora Monica Lucarelli - per questo abbiamo programmato una prima riunione inter-istituzionale per agire con forza e arrivare a delle soluzioni che consentano ai cittadini di vivere quel territorio e ai commercianti di fare il proprio lavoro. La settimana prossima è previsto l’insediamento della cabina di regia inter-istituzionale istituita con la delibera consiliare che conto possa essere un valido strumento per elaborare le soluzioni richieste dal territorio. L’impegno è quello di elaborare un cronoprogramma che fissi i tempi per le risposte a chi attende da decenni”.