Sicurezza sul lavoro nei cantieri di Roma: il Campidoglio lancia una ricerca sui lavoratori e si affida all'Istituto Piepoli

Un corso indirizzato alle lavoratrici e ai lavoratori dei tanti cantieri aperti a Roma, ma al contempo una ricerca per capirne le esigenze, le criticità e le aspettative. Il progetto è stato presentato dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini, promotrice dell'iniziativa, affidata nella fase di ricerca all'Istituto Piepoli.

Sicurezza sul lavoro a Roma

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di promuovere la consapevolezza della sicurezza sul lavoro, un diritto "non negoziabile", come lo ha definito il Sindaco. Per quanto riguarda l'Istituto Piepoli, il lavoro è suddiviso in cinque fasi che partiranno a luglio: prima un focus group per studiare le casistiche dei cantieri, poi la predisposizione di un questionario ad hoc sulla situazione romana, la terza fase è la somministrazione del questionario ai dipendenti e agli operai delle imprese, poi un corso di formazione costruito sulla base degli esiti del questionario e in conclusione la somministrazione del questionario finale, post corso, che in teoria dovrebbe rilevare una predisposizione al rischio minore rispetto al primo proposto.

Formazione rivolta ai dipendenti capitolini

La formazione invece sarà rivolta al personale tecnico appartenente all’assessorato ai Lavori pubblici e Infrastrutture e agli assessorati impegnati nell’esecuzione delle opere di Roma Capitale e, inoltre, al personale tecnico operativo delle imprese appaltatrici che operano sui cantieri del Campidoglio. Le modalità di adesione saranno disponibili sul sito web dell’Istituto Piepoli.

I partner del progetto

Alla presentazione del progetto hanno partecipato anche l'assessore al personale Andrea Catarci, il segretario Uil di Roma e del Lazio Alberto Civica, il presidente dell'Istituto Piepoli Livio Gigliuto, l'amministratore unico di Risorse per Roma Albino Ruberti, l'amministratore delegato di Anas Aldo Isi, il presidente di Acea Ato 2 Claudio Cosentino e il presidente di Ance Roma Acer Antonio Ciucci. “La sicurezza sul lavoro è un diritto non negoziabile e nessuno deve lavorare rischiando la sua incolumità - il commento di Gualtieri -. Questa innovativa metodologia di indagine e formazione potrà sicuramente mitigare in modo significativo i rischi sui luoghi di lavoro. L’impegno su questo fronte si rende più che mai necessario in questo momento storico in cui Roma, in vista del Giubileo e sfruttando il formidabile strumento del Pnrr, ha avviato una mole di cantieri che mai erano stati aperti contemporaneamente nella Capitale".

“Roma Capitale negli ultimi anni ha avviato una campagna di cantieri imponente, l’obiettivo è recuperare il gap manutentivo e andare oltre, con lavori duraturi per la città – commenta l’assessora Segnalini -. In questo contesto la figura dei lavoratori dei cantieri è fondamentale. A partire da questa centralità abbiamo voluto dare vita uno specifico corso che coinvolgesse le persone che effettuano le opere, in prima persona. L’aspetto veramente innovativo de l corso dell’Istituto Piepoli è chei temi da affrontare vengono costruiti insieme al personale addetto".